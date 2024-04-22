Орбан считает, что Запад в шаге от ввода войск в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в политике Европы находятся военные настроения. По его словам, западные страны в шаге от введения своих военных в Украину, однако Венгрия не желает воевать.

Об этом Виктор Орбан написал в Facebook в воскресенье, 21 апреля.

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"Европейские лидеры уже погрузились в войну, они воспринимают войну как свою собственную войну и ведут ее как свою собственную войну", — считает премьер Венгрии.

Он напомнил, что сначала договаривались о передаче шлемов, потом появились жесткие санкции, предоставление самолетов и миллиардов евро.

"Деньги, деньги, оружие, но ситуация не улучшается, а даже ухудшается. Мы в шаге от того, чтобы Запад ввел войска в Украину. Это водоворот войны, который может затащить Европу в глубину. Брюссель играет с огнем", — заявил чиновник.

Орбан указал на то, что сначала мировые войны никогда не называют "мировыми".

"Мы, венгры, знаем, что такое война. Нам этого достаточно. Я убежден, что мы должны держаться в стороне от этой войны. Это не наша война. Мы не хотим войны и не хотим, чтобы Венгрия снова стала игрушкой великих государств. Поэтому мы должны выступать за мир — дома, в Брюсселе, Вашингтоне, ООН и НАТО", — подчеркнул премьер.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Напомним, что, по словам Орбана, Брюссель, хоть и не прямо, но ведет собственную войну против России. Его шокирует то, что оказание обычной военной помощи постепенно перерастает на введение иностранных войск в Украину. Он ответил, когда это может произойти.

Также мы писали, что венгры недовольны действиями правительства страны, возглавляемого Орбаном. В связи с этим в начале апреля десятки тысяч человек вышли на массовые протесты в Будапеште.