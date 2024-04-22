Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Орбан считает, что Запад в шаге от ввода войск в Украину arrow

Орбан считает, что Запад в шаге от ввода войск в Украину

22 апреля 2024 00:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Орбан считает, что Запад в шаге от ввода войск в Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в политике Европы находятся военные настроения. По его словам, западные страны в шаге от введения своих военных в Украину, однако Венгрия не желает воевать.

Об этом Виктор Орбан написал в Facebook в воскресенье, 21 апреля.

Читайте также:

Орбан обеспокоен военными настроениями в Европе

"Европейские лидеры уже погрузились в войну, они воспринимают войну как свою собственную войну и ведут ее как свою собственную войну", — считает премьер Венгрии.

Он напомнил, что сначала договаривались о передаче шлемов, потом появились жесткие санкции, предоставление самолетов и миллиардов евро.

"Деньги, деньги, оружие, но ситуация не улучшается, а даже ухудшается. Мы в шаге от того, чтобы Запад ввел войска в Украину. Это водоворот войны, который может затащить Европу в глубину. Брюссель играет с огнем", — заявил чиновник.

Орбан указал на то, что сначала мировые войны никогда не называют "мировыми".

"Мы, венгры, знаем, что такое война. Нам этого достаточно. Я убежден, что мы должны держаться в стороне от этой войны. Это не наша война. Мы не хотим войны и не хотим, чтобы Венгрия снова стала игрушкой великих государств. Поэтому мы должны выступать за мир — дома, в Брюсселе, Вашингтоне, ООН и НАТО", — подчеркнул премьер.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

Напомним, что, по словам Орбана, Брюссель, хоть и не прямо, но ведет собственную войну против России. Его шокирует то, что оказание обычной военной помощи постепенно перерастает на введение иностранных войск в Украину. Он ответил, когда это может произойти.

Также мы писали, что венгры недовольны действиями правительства страны, возглавляемого Орбаном. В связи с этим в начале апреля десятки тысяч человек вышли на массовые протесты в Будапеште.

война
Венгрия
Украина
Европа
Виктор Орбан
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд