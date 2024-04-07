Будапешт сколихнув черговий масштабний протест проти уряду Орбана

Масові протести угорців у Будапешті. Фото: REUTERS

В угорській столиці Будапешт десятки тисяч людей вийшли на масові протести в суботу, 6 квітня. Угорці висловлювали своє невдоволення урядом прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

Про це повідомляє Reuters.

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In Budapest, tens of thousands of people again protested against Viktor Orban's rule in Hungary, demanding his resignation. pic.twitter.com/bD4hJ6vkMB — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) April 6, 2024

Протести в Будапешті 6 квітня

Маса людей із плакатами та символікою Угорщини скандувала: "Ми не боїмося" і "Орбан повинен піти".

Лідером протесту став юрист Петер Мадяр, який раніше мав зв'язки з урядом, однак тепер очолив опозиційний політичний рух.

Масові протести угорців у Будапешті. Фото: REUTERS

Масові протести угорців у Будапешті. Фото: REUTERS

Виступ Петера Мадяра під час протесту в Будапешті. Фото: REUTERS

Масові протести угорців у Будапешті. Фото: REUTERS

Нагадаємо, що нещодавно в Угорщині розгорівся скандал через витік аудіозапису з голосом ексміністерки юстиції Юдіт Варги, де вона, як вважається, визнає змову угорських чиновників, спрямовану на приховування корупції. Як відомо, запис опублікував колишній чоловік Варги опозиціонер та критик Орбана Петер Мадяр.

Також ми писали, що невдовзі через скандальний аудіозапис у Будапешті відбувся масовий протест. Тисячі угорців вийшли на центральну площу столиці з вимогою відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора.