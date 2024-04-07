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Будапешт сколихнув черговий масштабний протест проти уряду Орбана

7 квітня 2024 05:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Будапешт сколихнув черговий масштабний протест проти уряду Орбана
Масові протести угорців у Будапешті. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В угорській столиці Будапешт десятки тисяч людей вийшли на масові протести в суботу, 6 квітня. Угорці висловлювали своє невдоволення урядом прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

Про це повідомляє Reuters.

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Лідером протесту став юрист Петер Мадяр, який раніше мав зв'язки з урядом, однак тепер очолив опозиційний політичний рух.

Масові протести угорців у Будапешті
Масові протести угорців у Будапешті. Фото: REUTERS
Масові протести угорців у Будапешті
Масові протести угорців у Будапешті. Фото: REUTERS
Виступ Петера Мадяра під час протесту в Будапешті
Виступ Петера Мадяра під час протесту в Будапешті. Фото: REUTERS
Масові протести угорців у Будапешті
Масові протести угорців у Будапешті. Фото: REUTERS

Нагадаємо, що нещодавно в Угорщині розгорівся скандал через витік аудіозапису з голосом ексміністерки юстиції Юдіт Варги, де вона, як вважається, визнає змову угорських чиновників, спрямовану на приховування корупції. Як відомо, запис опублікував колишній чоловік Варги опозиціонер та критик Орбана Петер Мадяр.

Також ми писали, що невдовзі через скандальний аудіозапис у Будапешті відбувся масовий протест. Тисячі угорців вийшли на центральну площу столиці з вимогою відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора.

мітинг
корупція
протести
Угорщина
Віктор Орбан
уряд
люди

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