Стало відомо, про корупційну змову в уряді Орбана — подробиці

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS

В Угорщині розгорівся скандал через витік аудіозапису з голосом ексміністра юстиції Юдіт Варги, де вона, як вважається, визнає змову венгерських чиновників, спрямовану на приховування корупційних дій. Запис було опубліковано колишнім чоловіком Варги опозиціонером та критиком Орбана Петером Мадяром.

Про це повідомило видання AP у вівторок, 26 березня.

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Про що йдеться в аудіозаписі

Мадяр, який раніше був політичним інсайдером, стверджує, що він вирішив стати інформатором, щоб викрити обсяги корупційної змови. Він розмістив запис на Facebook і YouTube у вівторок зранку, де Варга описує, як інші чиновники вплинули на вилучення доказів з судових протоколів, щоб приховати свою участь у корупційних схемах.

"Вони підказали прокурорам, що потрібно вилучити", — говорить Варга на записі, який, за словами Мадяра, було зроблено під час їхньої розмови у квартирі, де вони колись жили разом.

Мадяр відправив записи до прокуратури Будапешта вранці у вівторок, щоб вони могли слугувати доказом.

Варга у своєму повідомленні на Facebook обвинуватила Мадяра в домашньому насильстві під час їхнього спільного життя та повідомила, що її зізнання були зроблені під примусом.

"Я сказала те, що він хотів почути, щоб якомога швидше втекти. У такій ситуації будь-яка людина може сказати те, що вона не має на увазі в стані страху", — написала Варга. Мадяр відкинув її обвинувачення у власному дописі на Facebook.

Мадяр, який раніше був частиною політичного оточення Орбана, але не був широко відомим, став відомим після того, як у лютому дав інтерв’ю на популярному YouTube-каналі Partizan, де висловила звинувачення на адресу уряду Орбана в корупції та проведенні дискредитаційних кампаній проти критиків.

В березні Мадяр виступив перед численною аудиторією в Будапешті, заявивши про свій намір заснувати нову політичну силу для опозиції Орбану.

Послідовники Мадяра переконані, що його досвід інсайдера може допомогти змінити політичну систему Угорщини, яку часто критикують за авторитарні тенденції.

Мадяр виступив проти корупції на державному рівні в Угорщині, звинувачуючи Орбана у створенні олігархічної системи, де багатії наживаються на несправедливих державних контрактах.

Він також акцентував увагу на діяльності Анталя Рогана, котрий є головою канцелярії прем’єр-міністра та відповідає за медійну імперію Орбана.

Нещодавно опубліковане відео від вівторка натякає на те, що Роган міг брати участь у фальсифікації доказів під час судових процесів.

Нагадаємо, що Орбан припустив, коли в Україну можуть ввести іноземні війська НАТО.

Раніше ми писали, що уряд Орбана надіслав країнам ЄС документ із претензіями до України.