Стало известно о коррупционном сговоре в правительстве Орбана — подробности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS

В Венгрии разгорелся скандал из-за утечки аудиозаписи с голосом эксминистра юстиции Юдит Варги, где она, как считается, признает сговор венгерских чиновников, направленный на сокрытие коррупционных действий. Запись была опубликована бывшим мужем Варги оппозиционером и критиком Орбана Петером Мадяром.

Об этом сообщило издание AP во вторник, 26 марта.

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О чем идет речь в аудиозаписи

Мадяр, ранее бывший политическим инсайдером, утверждает, что он решил стать информатором, чтобы разоблачить объемы коррупционного сговора. Он разместил запись на Facebook и YouTube во вторник утром, где Варга описывает, как другие чиновники повлияли на изъятие улик из судебных протоколов, чтобы скрыть свое участие в коррупционных схемах.

"Они подсказали прокурорам, что нужно изъять", — говорит Варга на записи, которая, по словам Мадяра, была сделана во время их разговора в квартире, где они когда-то жили вместе.

Мадяр отправил записи в прокуратуру Будапешта утром во вторник, чтобы они могли служить доказательством.

Варга в своем сообщении на Facebook обвинила Мадяра в домашнем насилии во время их совместной жизни и сообщила, что ее признание были сделаны по принуждению.

"Я сказала то, что он хотел услышать, чтобы поскорее убежать. В такой ситуации любой человек может сказать то, что он не подразумевает в состоянии страха", — написала Варга. Мадяр отверг ее обвинения в собственном сообщении на Facebook.

Мадяр, ранее являвшийся частью политического окружения Орбана, но не являвшийся широко известным, стал известен после того, как в феврале дал интервью на популярном YouTube-канале Partizan, где высказала обвинения в адрес правительства Орбана в коррупции и проведении дискриминационных кампаний против критиков.

В марте Мадяр выступил перед многочисленной аудиторией в Будапеште, заявив о своем намерении учредить новую политическую силу для оппозиции Орбану.

Последователи Мадяра убеждены, что его опыт инсайдера может помочь изменить политическую систему Венгрии, часто критикуемую за авторитарные тенденции.

Мадяр выступил против коррупции на государственном уровне в Венгрии, обвиняя Орбана в создании олигархической системы, где богачи наживаются на несправедливых государственных контрактах.

Он также акцентировал внимание на деятельности Анталя Рогана, который является главой канцелярии премьер-министра и отвечает за медийную империю Орбана.

Недавно опубликованное видео со вторника намекает на то, что Роган мог участвовать в фальсификации доказательств в ходе судебных процессов.

Напомним, что Орбан предположил, когда в Украине могут ввести иностранные войска НАТО.

Раньше мы писали, что правительство Орбана направило странам ЕС документ с претензиями к Украине.