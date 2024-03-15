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Уряд Орбана надіслав країнам ЄС документ із претензіями до України

15 березня 2024 22:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Уряд Орбана надіслав країнам ЄС документ із претензіями до України
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: politico.eu
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Угорські лідери розіслали документи до країн ЄС, в яких закликають до особливого ставлення до угорців в Україні. Вони просять відновити використання угорської мови в освітній сфері.

Про це заявило видання Радіо Свобода, отримавши у своє розпорядження цей документ у п'ятницю, 15 березня.

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Що саме вимагає Угорщина

Уряд Угорщини наполягає на тому, що в парламенті України має бути представлено інтереси угорської меншини. Також вони просять дозволяти учням складати іспити та здобувати освіту угорською мовою.

Угорський уряд вимагає від України повернення прав, які угорська меншина мала до 2015 року, включаючи:

  • Право на використання угорської мови у публічному спілкуванні.
  • Політичне представництво на регіональному та національному рівнях.
  • Посаду "спеціального делегата" в українському парламенті.
  • Введення угорської мови в освітні програми з можливістю навчання та складання іспитів угорською.

Також угорська сторона висловила незадоволення новим адміністративним поділом України, який зменшив представництво угорської меншини в деяких регіонах. Вони вважають, що вимога про 10% представництва не повинна застосовуватися до національних меншин. У документі зазначено, що угорська мова має бути відновлена у всіх сферах суспільного життя, включаючи вибори, референдуми та інші публічні заходи. 

Ці вимоги можуть ускладнити процес інтеграції України до Європейського Союзу, оскільки для отримання підтримки угорського парламенту Україні необхідно буде їх виконати.

Нагадаємо, що Європарламент подає до суду на Єврокомісію через розмороження Угорщині 10 млрд євро.

Раніше ми писали, як пройшла зустріч Орбана та Трампа у США.

Європейський союз
українці
Угорщина
Україна
нацменшини

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