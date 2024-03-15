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Правительство Орбана направило странам ЕС документ с претензиями к Украине

15 марта 2024 22:48
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Бригадир София
редактор
Правительство Орбана направило странам ЕС документ с претензиями к Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: politico.eu
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Венгерские лидеры разослали документы в страны ЕС , в которых призывают к особому отношению к венграм в Украине. Они просят возобновить использование венгерского языка в сфере образования.

Об этом заявило издание Радио Свобода, получив в свое распоряжение этот документ, в пятницу, 15 марта.

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Правительство Венгрии настаивает на том, что в парламенте Украины должны быть представлены интересы венгерского меньшинства. Также они просят разрешить учащимся сдавать экзамены и получать образование на венгерском языке.

Венгерское правительство требует от Украины возвращения прав, которые венгерское меньшинство имело до 2015 года, включая:

  • Право на использование венгерского языка в публичном общении.
  • Политическое консульство на региональном и государственном уровнях.
  • Пост "специального делегата" в украинском парламенте.
  • Введение венгерского языка в образовательные программы, с возможностью обучения и сдачи экзаменов на венгерском.

Также венгерская сторона выразила недовольство новым административным разделением Украины, которое уменьшило представительство венгерского меньшинства в некоторых регионах. Они считают, что требование о 10% представительства не должно применяться к национальным меньшинствам. В документе указано, что венгерский язык должен быть восстановлен во всех сферах общественной жизни, включая выборы, референдумы и другие публичные мероприятия.

Эти требования могут усложнить процесс интеграции Украины в Европейский Союз, поскольку для получения поддержки венгерского парламента Украине необходимо будет их выполнить.

Напомним, что Европарламент подает в суд на Еврокомиссию из-за размораживания Венгрии 10 млрд евро.

Раньше мы писали, как прошла встреча Орбана и Трампа в США.

Европейский союз
украинцы
Венгрия
Украина
нацменьшинства

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