Три країни ЄС проти використання доходів від російських активів для закупівлі озброєння Україні — ЗМІ

Військові складають боєприпаси. Ілюстративне фото: AP

Деякі країни Європейського Союзу висловили свою незгоду з планом голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використати прибуток, отриманий від заморожених російських активів, для закупівлі зброї для України. Зазначено, що Мальта, Люксембург та Угорщина висловили сумніви стосовно цього плану.

Про це пише Politico з посиланням на офіційного представника ЄС.

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Згідно із зазначенням видання, ці три країни висловили протест проти ідеї використовувати близько 3 мільярдів євро доходів від заморожених активів не для відновлення України, а для поповнення запасу озброєнь. Вони зазначили, що це ускладнює переговори, оскільки раніше була домовленість, що ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України.

Очікується, що питання про заморожування активів буде детально обговорене ближче до саміту лідерів ЄС, запланованого на наступний тиждень.

Нагадаємо, що Верховний представник ЄС Жозеп Боррель висловив ідею використання заморожених російських активів для закупівлі зброї для України та підтримки її обороноздатності. Для цього потрібна єдина згода країн-членів Євросоюзу.

Також ми писали про те, що Столтенберг закликав терміново збільшити постачання військової допомоги для України.