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Три страны ЕС против использования российских активов для закупки вооружения Украине — СМИ

14 марта 2024 14:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Три страны ЕС против использования доходов от российских активов для закупки вооружения Украине — СМИ
Военные складывают боеприпасы. Иллюстративное фото: AP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Некоторые страны Европейского Союза выразили свое несогласие с планом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов, для закупки оружия для Украины. Отмечено, что Мальта, Люксембург и Венгрия выразили сомнения по этому плану.

Об этом пишет Politico со ссылкой на официального представителя ЕС.

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Согласно с указанием издания, эти три страны выразили протест против идеи использовать около 3 миллиардов евро доходов от замороженных активов не для восстановления Украины, а для пополнения запаса вооружений. Они отметили, что это усложняет переговоры, поскольку раньше была договоренность, что эти средства должны быть направлены на восстановление Украины.

Ожидается, что вопрос о замораживании активов будет подробно обсужден ближе к саммиту лидеров ЕС, запланированному на следующую неделю.

Напомним, что Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель высказал идею использования замороженных российских активов для закупки оружия для Украины и поддержки его обороноспособности. Для этого нужно единое согласие стран-членов Евросоюза.

Также мы писали о том, что Столтенберг призвал срочно увеличить поставки военной помощи Украине.

Европейский союз
военная помощь
Венгрия
Украина
Люксембург
военная техника
Мальта

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