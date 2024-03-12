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Європарламент подає до суду на Єврокомісію через розмороження Угорщині 10 млрд євро, — Politico

12 березня 2024 14:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Європарламент подає до суду на Єврокомісію через розмороження Угорщині 10 млрд євро, — Politico
Європейський парламент. Фото: Facebook-сторінка Європарламенту
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Європейський парламент планує подати до суду на Європейську комісію через розмороження 10,2 млрд євро для Угорщини у грудні 2023 року. Відповідне рішення ухвалив парламентський комітет з правових питань.

Про це повідомляє Politico.

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У грудні минулого року Єврокомісія розблокувала 10,2 мільярда євро заморожених фондів ЄС, призначених для Угорщини. Вони були заблоковані через порушення прав людини та проблеми з верховенством права в країні.

Рішення було прийнято за день до саміту ЄС, на якому лідери мали обговорити нову допомогу Україні та початок переговорів про вступ держави в ЄС на тлі погроз угорського прем'єра Віктора Орбана заблокувати пакет допомоги Україні на суму 50 млрд євро.

Рішення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн розморозити кошти не підтримали у Європарламенті. Депутати звинуватили її в тому, що посадовиця піддалася на шантаж Орбана.

"Ми вважаємо, що у нас є вагомі аргументи, оскільки Комісія сама собі суперечить щодо того, чи дотримується Угорщина принципу верховенства права. Суд ЄС завжди відстоював незалежність судів", — заявив євродепутат Даніель Фройнд.

За його словами, оскарження рішення в суді має "показати президентці Єврокомісії, що верховенство права не може бути виміняне на домовленості з Орбаном".

Політичні лідери зустрінуться 14 березня, щоб остаточно домовитися про те, чи може президентка Європарламенту Роберта Мецола подати до суду на Єврокомісію до крайнього терміну 25 березня.

"Комісія вважає, що діяла у повній відповідності до законодавства Євросоюзу і буде захищати своє рішення в судах ЄС", — наголосив речник Єврокомісії.

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що Сербія має вступити до ЄС раніше, аніж Україна. В іншому випадку Євросоюз "програє" Сербію Китаю.

Раніше ми писали, що, за словами Орбана, він переміг на саміті Європейського Союзу. Прем'єр нібито домовився про механізм контролю, який "гарантує розумне використання коштів" для України. 

війна
Єврокомісія
фінансова допомога
Угорщина
Україна
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Орбан
Європарламент

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