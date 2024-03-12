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Европарламент подает в суд на Еврокомиссию из-за размораживания Венгрии 10 млрд евро, — Politico

12 марта 2024 14:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Европарламент подает в суд на Еврокомиссию из-за размораживания Венгрии 10 млрд евро, — Politico
Европейский парламент Фото: Facebook-страница Европарламента
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Европейский парламент планирует подать в суд на Европейскую комиссию из-за размораживания 10,2 млрд евро для Венгрии в декабре 2023 года. Соответствующее решение принял парламентский комитет по правовым вопросам.

Об этом сообщает Politico.

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В декабре прошлого года Еврокомиссия разблокировала 10,2 млрд евро замороженных фондов ЕС, предназначенных для Венгрии. Они были заблокированы из-за нарушений прав человека и проблемы верховенства права в стране.

Решение было принято за день до саммита ЕС, на котором лидеры обсудили новую помощь Украине и начало переговоров о вступлении государства в ЕС на фоне угроз венгерского премьера Виктора Орбана заблокировать пакет помощи Украине на сумму 50 млрд евро.

Решение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разморозить средства не поддержали в Европарламенте. Депутаты обвинили ее в том, что чиновник подверглась шантажу Орбана.

"Мы считаем, что у нас есть веские аргументы, поскольку Комиссия сама себе противоречит, придерживается ли Венгрия принципа верховенства права. Суд ЕС всегда отстаивал независимость судов", — заявил евродепутат Даниэль Фрейнд.

По его словам, обжалование решения в суде должно "показать президенту Еврокомиссии, что верховенство права не может быть обменено на договоренности с Орбаном".

Политические лидеры встретятся 14 марта, чтобы окончательно договориться о том, может ли президент Европарламента Роберта Мецола подать в суд на Еврокомиссию до крайнего срока 25 марта.

"Комиссия считает, что действовала в полном соответствии с законодательством Евросоюза и будет защищать свое решение в судах ЕС", — подчеркнул спикер Еврокомиссии.

Напомним, Виктор Орбан заявил, что Сербия должна вступить в ЕС раньше Украины. В противном случае Евросоюз "проигрывает" Сербию Китаю.

Ранее мы писали, что, по словам Орбана, он победил на саммите Европейского Союза. Премьер якобы договорился о механизме контроля, который "гарантирует разумное использование средств" для Украины.

война
Еврокомиссия
финансовая помощь
Венгрия
Украина
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Орбан
Европарламент

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