В Ужгороді зустрілися керівники поліції України та Угорщини — про що домовилися

Учасники зустрічі. Фото: Нацполіція

В Ужгороді відбулася зустріч керівників поліції України та Угорщини. Сторони, зокрема, обговорили питання подальшої співпраці, що стосується нелегальному обігу зброї, наркотрафіку, організованій злочинності, а також проведення ДНК-досліджень під час ідентифікації осіб загиблих українських захисників.

Про це повідомили у Національній поліції.

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Зустріч українських та угорських правоохоронців

"Голова Національної поліції України Іван Вигівський зустрівся з делегацією угорських поліцейських на чолі з Головою поліції Угорської Республіки Яношем Балогом. Зустріч відбулась в Ужгороді Закарпатської області", — написали в поліції про зустріч.

Українська сторона. Фото: Нацполіція

Найперше українська сторона відзначила допомогу угорських колег під час повномасштабної війни. Основна лінія співпраці відбувається за вибухотехнічним напрямком.

Зокрема, зазначається, що українські вибухотехніки взяли участь у 12 курсах та тренінгах за тематикою знешкодження вибухонебезпечних предметів, використання роботизованих безпілотних комплексів та протидії радіаційній, хімічній та біологічній загрозам. Крім того, у Будапешті для правоохоронців України провели курси з підводного розмінування, а також надали необхідне обладнання та екіпірування для розмінування ворожих пасток.

Наостанок сторони відзначили подальші напрямки співпраці. Вона стосуватиметься протидії нелегальному обігу зброї, наркотрафіку, організованій злочинності, а також проведення ДНК-досліджень під час встановлення осіб загиблих в результаті воєнних злочинів росіян.

Угорська сторона. Фото: Нацполіція

Зустріч правоохоронців. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, Сирський та Умєров зустрілися з делегацією Європарламенту у Києві.

Додамо, 26 березня до Києва з візитом прибув голова комісії парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон.