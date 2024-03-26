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В Ужгороді зустрілися керівники поліції України та Угорщини — про що домовилися

26 березня 2024 15:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Ужгороді зустрілися керівники поліції України та Угорщини — про що домовилися
Учасники зустрічі. Фото: Нацполіція
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Ужгороді відбулася зустріч керівників поліції України та Угорщини. Сторони, зокрема, обговорили питання подальшої співпраці, що стосується  нелегальному обігу зброї, наркотрафіку, організованій злочинності, а також проведення ДНК-досліджень під час ідентифікації осіб загиблих українських захисників. 

Про це повідомили у Національній поліції. 

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Зустріч українських та угорських правоохоронців

"Голова Національної поліції України Іван Вигівський зустрівся з делегацією угорських поліцейських на чолі з Головою поліції Угорської Республіки Яношем Балогом. Зустріч відбулась в Ужгороді Закарпатської області", — написали в поліції про зустріч. 

Зустріч українських та угорських поліцейських
Українська сторона. Фото: Нацполіція

Найперше українська сторона відзначила допомогу угорських колег під час повномасштабної війни. Основна лінія співпраці відбувається за вибухотехнічним напрямком.

Зокрема, зазначається, що українські вибухотехніки взяли участь у 12 курсах та тренінгах за тематикою знешкодження вибухонебезпечних предметів, використання роботизованих безпілотних комплексів та протидії радіаційній, хімічній та біологічній загрозам. Крім того, у Будапешті для правоохоронців України провели  курси з підводного розмінування, а також надали необхідне обладнання та екіпірування для розмінування ворожих пасток. 

Наостанок сторони відзначили подальші напрямки співпраці. Вона стосуватиметься протидії нелегальному обігу зброї, наркотрафіку, організованій злочинності, а також проведення ДНК-досліджень під час встановлення осіб загиблих в результаті воєнних злочинів росіян.

Зустріч українських та угорських поліцейських
Угорська сторона. Фото: Нацполіція
Зустріч українських та угорських поліцейських
Зустріч правоохоронців. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, Сирський та Умєров зустрілися з делегацією Європарламенту у Києві.

Додамо, 26 березня до Києва з візитом прибув голова комісії парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон.

поліція
Угорщина
Україна
військові злочини
ДНК
загиблі
Нацполіція

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