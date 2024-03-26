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Сирський та Умєров зустрілися з делегацією Європарламенту у Києві — про що говорили

26 березня 2024 13:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сирський та Умєров зустрілися з делегацією Європарламенту у Києві — про що говорили
Зустріч Сирського та Умєрова з делегацією. Фото: Міноборони
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у вівторок, 26 березня, провели зустріч з делегацією Європейського парламенту у Києві. З представниками західних країн обговорили, зокрема, підтримку України у війні.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України в Telegram.

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Візит делегації Європарламенту

Так, Умєров наголосив на великому значенні допомоги Європарламенту і Європейського Союзу Україні для протистояння російській агресії.

"Ми у Європі маємо бути єдині у боротьбі проти російської агресії", — сказав міністр.

Умєров та делегація
Умєров та Сирський вітаються з делегацією. Фото: Міноборони

Натомість голова комітету закордонних справ Європейського парламенту Девід Макалістер заявив, що візит відразу декількох голів комітетів Європарламенту є сигналом непохитної всепартійної підтримки України у боротьбі проти російської агресії.

Європарламент
Делегація Європарламенту. Фото: Міноборони

"Ми цінуємо відвагу українських військових. Ми продовжимо вас підтримувати і будемо вимагати давати Україні те, що вам насправді потрібно", — наголосив він.

Міноборони про зустріч з делегацією
Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, 26 березня до Києва з візитом прибув голова комісії парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон. Він оприлюднив фото на столичному вокзалі.

Також ми писали, що 8 березня з робочим візитом до України приїхав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. 

Київ
делегація
Європарламент
Олександр Сирський
Умєров

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