Сырский и Умеров встретились с делегацией Европарламента в Киеве — о чем говорили
Министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во вторник, 26 марта, провели встречу с делегацией Европейского парламента в Киеве. С представителями западных стран обсудили поддержку Украины в войне.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины в Telegram.
Визит делегации Европарламента
Так, Умеров отметил большое значение помощи Европарламента и Европейского Союза Украине для противостояния российской агрессии.
"Мы в Европе должны быть едины в борьбе против российской агрессии", — сказал министр.
Глава комитета иностранных дел Европейского парламента Дэвид Макаллистер заявил, что визит сразу нескольких председателей комитетов Европарламента является сигналом непоколебимой всепартийной поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.
"Мы ценим отвагу украинских военных. Мы продолжим вас поддерживать и будем требовать давать Украине то, что вам действительно нужно", — подчеркнул он.
Напомним, 26 марта в Киев с визитом прибыл глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон. Он обнародовал фото на столичном вокзале.
Также мы писали, что 8 марта с рабочим визитом в Украину приехал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
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