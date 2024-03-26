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Сырский и Умеров встретились с делегацией Европарламента в Киеве — о чем говорили

26 марта 2024 13:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сырский и Умеров встретились с делегацией Европарламента в Киеве — о чем говорили
Встреча Сырского и Умерова с делегацией. Фото: Минобороны
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во вторник, 26 марта, провели встречу с делегацией Европейского парламента в Киеве. С представителями западных стран обсудили поддержку Украины в войне.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины в Telegram.

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Визит делегации Европарламента

Так, Умеров отметил большое значение помощи Европарламента и Европейского Союза Украине для противостояния российской агрессии.

"Мы в Европе должны быть едины в борьбе против российской агрессии", — сказал министр.

Умеров и делегация
Умеров и Сырский здороваются с делегацией. Фото: Минобороны

Глава комитета иностранных дел Европейского парламента Дэвид Макаллистер заявил, что визит сразу нескольких председателей комитетов Европарламента является сигналом непоколебимой всепартийной поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

Европарламент
Делегация Европарламента. Фото: Минобороны

"Мы ценим отвагу украинских военных. Мы продолжим вас поддерживать и будем требовать давать Украине то, что вам действительно нужно", — подчеркнул он.

Минобороны о встрече с делегацией
Скриншот поста Минобороны

Напомним, 26 марта в Киев с визитом прибыл глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон. Он обнародовал фото на столичном вокзале.

Также мы писали, что 8 марта с рабочим визитом в Украину приехал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Киев
делегация
Европарламент
Александр Сырский
Умеров

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