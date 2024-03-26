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В Ужгороде встретились руководители полиции Украины и Венгрии — о чем договорились

26 марта 2024 15:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Ужгороде встретились руководители полиции Украины и Венгрии — о чем договорились
Участники встречи. Фото: Нацполиция
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Ужгороде прошла встреча руководителей полиции Украины и Венгрии. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, касающегося нелегального оборота оружия, наркотрафика, организованной преступности, а также проведения ДНК-исследований во время идентификации лиц погибших украинских защитников.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

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Встреча украинских и венгерских правоохранителей

"Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский встретился с делегацией венгерских полицейских во главе с Председателем полиции Венгерской Республики Яношем Балогом. Встреча состоялась в Ужгороде Закарпатской области", — написали в полиции, говоря о встрече.

Встреча украинских и венгерских полицейских
Украинская сторона. Фото: Нацполиция

Прежде всего, украинская сторона отметила помощь венгерских коллег во время полномасштабной войны. Основная линия сотрудничества происходит по взрывотехническому направлению.

В частности, отмечается, что украинские взрывотехники приняли участие в 12 курсах и тренингах по теме обезвреживания взрывоопасных предметов, использованию роботизированных беспилотных комплексов и противодействию радиационной, химической и биологической угрозам. Кроме того, в Будапеште для правоохранителей Украины провели курсы по подводному разминированию, а также предоставили необходимое оборудование и экипировку для разминирования вражеских ловушек.

В заключение стороны отметили дальнейшие направления сотрудничества. Они будет касаться противодействия нелегальному обращению оружия, наркотрафика, организованной преступности, а также проведению ДНК-исследований при установлении лиц погибших в результате военных преступлений россиян.

Встреча украинских и венгерских полицейских
Венгерская сторона. Фото: Нацполиция
Встреча украинских и венгерских полицейских
Встреча правоохранителей. Фото: Нацполиция

Напомним, Сырский и Умеров встретились с делегацией Европарламента в Киеве.

Добавим, 26 марта в Киев с визитом прибыл глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон.

полиция
Венгрия
Украина
военные преступления
ДНК
погибшие
Нацполиция

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