В Ужгороде встретились руководители полиции Украины и Венгрии — о чем договорились

Участники встречи. Фото: Нацполиция

В Ужгороде прошла встреча руководителей полиции Украины и Венгрии. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, касающегося нелегального оборота оружия, наркотрафика, организованной преступности, а также проведения ДНК-исследований во время идентификации лиц погибших украинских защитников.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

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Встреча украинских и венгерских правоохранителей

"Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский встретился с делегацией венгерских полицейских во главе с Председателем полиции Венгерской Республики Яношем Балогом. Встреча состоялась в Ужгороде Закарпатской области", — написали в полиции, говоря о встрече.

Украинская сторона. Фото: Нацполиция

Прежде всего, украинская сторона отметила помощь венгерских коллег во время полномасштабной войны. Основная линия сотрудничества происходит по взрывотехническому направлению.

В частности, отмечается, что украинские взрывотехники приняли участие в 12 курсах и тренингах по теме обезвреживания взрывоопасных предметов, использованию роботизированных беспилотных комплексов и противодействию радиационной, химической и биологической угрозам. Кроме того, в Будапеште для правоохранителей Украины провели курсы по подводному разминированию, а также предоставили необходимое оборудование и экипировку для разминирования вражеских ловушек.

В заключение стороны отметили дальнейшие направления сотрудничества. Они будет касаться противодействия нелегальному обращению оружия, наркотрафика, организованной преступности, а также проведению ДНК-исследований при установлении лиц погибших в результате военных преступлений россиян.

Венгерская сторона. Фото: Нацполиция

Встреча правоохранителей. Фото: Нацполиция

Напомним, Сырский и Умеров встретились с делегацией Европарламента в Киеве.

Добавим, 26 марта в Киев с визитом прибыл глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон.