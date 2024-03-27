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У Будапешті на тлі звістки про корупцію в уряді відбулися протести — що вимагали угорці

27 березня 2024 12:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Будапешті на тлі звістки про корупцію в уряді відбулися протести — що вимагали угорці
Мітинги в Угорщині. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Будапешті відбувся масовий протест у вівторок, 26 березня. Тисячі угорців вийшли на центральну площу столиці з вимогою відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора. Причиною цьому став оприлюднений аудіозапис про корупцію в угорському уряді.

Про це повідомляє Reuters.

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Небайдужі громадяни вийшли на вулиці з протестом на тлі звістки про корупцію в уряді Угорщини.

"Тисячі людей протестували у Будапешті біля парламенту у вівторок, вимагаючи відставки головного прокурора та прем’єр-міністра Віктора Орбана", — вказує видання.

Лідером мітингу був колишній чоловік ексочільниці міністерства юстиції Угорщини Юдіт Варги. Петер Мадяр виступив перед протестувальниками та заявив про свої наміри створити нову партію, яка "кине виклик Орбану". За його словами, вона зможе протистояти прем'єру на виборах до Європарламенту в червні цього року.

"Угорці дякують вам за те, що ви прийшли сьогодні тисячами… щоб сказати владі, що з нас досить", — виголосив Мадяр.

Петер Мадяр
Петер Мадяр. Фото: REUTERS

Варто зазначити, що саме Мадяр поширив аудіозапис, в якому його ексдружина визнала змову для приховання корупції в уряді.

Мітингарі з факелами пройшли маршем від будівлі генеральної прокуратури до парламенту. Вони скандували: "Відставка, відставка".

Нагадаємо, в Угорщині стався скандал через розповсюдження аудіозапису з голосом ексміністра юстиції Юдіт Варги, де вона визнала змову топпосадовців країни. Вони приховали корупційну діяльність.

Також ми писали про те, що Віктор Орбан заявив про, хоч і не пряму, але війну між Брюсселем та РФ. Посадовець наголосив, що його шокує надання звичайної військової допомоги, яке переросло на введення іноземних військ в Україну. Прем'єр припустив, коли війська можуть опинитися в Україні.

мітинг
корупція
протести
Угорщина
Віктор Орбан

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