В Будапеште на фоне известия о коррупции в правительстве прошли протесты — что требовали венгры

Митинги в Венгрии. Фото: REUTERS

В Будапеште прошел массовый протест во вторник, 26 марта. Тысячи венгров вышли на центральную площадь столицы с требованием отставки премьер-министра Виктора Орбана и главного прокурора. Причиной тому стала обнародованная аудиозапись о коррупции в венгерском правительстве.

Об этом сообщает Reuters.

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Небезразличные граждане вышли на улицы с протестом на фоне известия о коррупции в правительстве Венгрии.

"Тысячи людей протестовали в Будапеште возле парламента во вторник, требуя отставки главного прокурора и премьер-министра Виктора Орбана", — указывает издание.

Лидером митинга был бывший супруг экс-главы министерства юстиции Венгрии Юдит Варги. Петер Мадяр выступил перед протестующими и заявил о своих намерениях создать новую партию, которая "бросит вызов Орбану". По его словам, она сможет противостоять премьеру на выборах в Европарламент в июне этого года.

"Венгры благодарят вас за то, что вы пришли сегодня тысячами… чтобы сказать властям, что с нас достаточно", — сказал Мадяр.

Петер Мадяр. Фото: REUTERS

Стоит отметить, что именно Мадяр распространил аудиозапись, в которой его экс-жена признала заговор для скрытия коррупции в правительстве.

Митингующие с факелами прошли маршем от здания генеральной прокуратуры в парламент. Они скандировали: "Отставка, отставка".

Напомним, в Венгрии произошел скандал из-за распространения аудиозаписи с голосом экс-министра юстиции Юдит Варги, где она признала сговор топчиновников страны. Они скрыли коррупционную деятельность.

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