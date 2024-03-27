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В Будапеште на фоне известия о коррупции в правительстве прошли протесты — что требовали венгры

27 марта 2024 12:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Будапеште на фоне известия о коррупции в правительстве прошли протесты — что требовали венгры
Митинги в Венгрии. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Будапеште прошел массовый протест во вторник, 26 марта. Тысячи венгров вышли на центральную площадь столицы с требованием отставки премьер-министра Виктора Орбана и главного прокурора. Причиной тому стала обнародованная аудиозапись о коррупции в венгерском правительстве.

Об этом сообщает Reuters.

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"Тысячи людей протестовали в Будапеште возле парламента во вторник, требуя отставки главного прокурора и премьер-министра Виктора Орбана", — указывает издание.

Лидером митинга был бывший супруг экс-главы министерства юстиции Венгрии Юдит Варги. Петер Мадяр выступил перед протестующими и заявил о своих намерениях создать новую партию, которая "бросит вызов Орбану". По его словам, она сможет противостоять премьеру на выборах в Европарламент в июне этого года.

"Венгры благодарят вас за то, что вы пришли сегодня тысячами… чтобы сказать властям, что с нас достаточно", — сказал Мадяр.

Петер Мадяр
Петер Мадяр. Фото: REUTERS

Стоит отметить, что именно Мадяр распространил аудиозапись, в которой его экс-жена признала заговор для скрытия коррупции в правительстве.

Митингующие с факелами прошли маршем от здания генеральной прокуратуры в парламент. Они скандировали: "Отставка, отставка".

Напомним, в Венгрии произошел скандал из-за распространения аудиозаписи с голосом экс-министра юстиции Юдит Варги, где она признала сговор топчиновников страны. Они скрыли коррупционную деятельность.

Также мы писали о том, что Виктор Орбан заявил о, хоть и не прямой, но войне между Брюсселем и РФ. Чиновник подчеркнул, что его шокирует оказание обычной военной помощи, переросшее на введение иностранных войск в Украину. Премьер предположил, когда войска могут оказаться в Украине.

митинг
коррупция
протесты
Венгрия
Виктор Орбан

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