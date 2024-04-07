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Будапешт потряс очередной масштабный протест против правительства Орбана

7 апреля 2024 05:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Будапешт потряс очередной масштабный протест против правительства Орбана
Массовые протесты венгров в Будапеште. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В венгерской столице Будапешт десятки тысяч человек вышли на массовые протесты в субботу, 6 апреля. Венгры выражали свое недовольство правительством премьер-министра страны Виктора Орбана.

Об этом сообщает Reuters.

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Протесты в Будапеште 6 апреля

Масса людей с плакатами и символикой Венгрии скандировала: "Мы не боимся" и "Орбан должен уйти".

Лидером протеста стал юрист Петер Мадяр, ранее имевший связи с правительством, однако теперь возглавивший оппозиционное политическое движение.

Массовые протесты венгров в Будапеште
Массовые протесты венгров в Будапеште. Фото: REUTERS
Массовые протесты венгров в Будапеште
Массовые протесты венгров в Будапеште. Фото: REUTERS
Выступление Петера Мадяра во время протеста в Будапеште
Выступление Петера Мадяра во время протеста в Будапеште. Фото: REUTERS
Массовые протесты венгров в Будапеште
Массовые протесты венгров в Будапеште. Фото: REUTERS

Напомним, что недавно в Венгрии разгорелся скандал из-за утечки аудиозаписи с голосом экс-министра юстиции Юдит Варги, где она, как считается, признает сговор венгерских чиновников, направленный на сокрытие коррупции. Как известно, запись опубликовал бывший супруг Варги оппозиционер и критик Орбана Петер Мадяр.

Также мы писали, что вскоре из-за скандальной аудиозаписи в Будапеште прошел массовый протест. Тысячи венгров вышли на центральную площадь столицы с требованием отставки премьер-министра Виктора Орбана и главного прокурора.

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коррупция
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Венгрия
Виктор Орбан
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люди

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