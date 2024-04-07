Будапешт потряс очередной масштабный протест против правительства Орбана

Массовые протесты венгров в Будапеште. Фото: REUTERS

В венгерской столице Будапешт десятки тысяч человек вышли на массовые протесты в субботу, 6 апреля. Венгры выражали свое недовольство правительством премьер-министра страны Виктора Орбана.

Об этом сообщает Reuters.

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В Budapest, десятки тысяч людей, протестующих против Виктора Орбана, германского языка, ответственного за его реsignation. pic.twitter.com/bD4hJ6vkMB — S printer F actory (@Sprinterfactory) April 6, 2024

Протесты в Будапеште 6 апреля

Масса людей с плакатами и символикой Венгрии скандировала: "Мы не боимся" и "Орбан должен уйти".

Лидером протеста стал юрист Петер Мадяр, ранее имевший связи с правительством, однако теперь возглавивший оппозиционное политическое движение.

Массовые протесты венгров в Будапеште. Фото: REUTERS

Массовые протесты венгров в Будапеште. Фото: REUTERS

Выступление Петера Мадяра во время протеста в Будапеште. Фото: REUTERS

Массовые протесты венгров в Будапеште. Фото: REUTERS

Напомним, что недавно в Венгрии разгорелся скандал из-за утечки аудиозаписи с голосом экс-министра юстиции Юдит Варги, где она, как считается, признает сговор венгерских чиновников, направленный на сокрытие коррупции. Как известно, запись опубликовал бывший супруг Варги оппозиционер и критик Орбана Петер Мадяр.

Также мы писали, что вскоре из-за скандальной аудиозаписи в Будапеште прошел массовый протест. Тысячи венгров вышли на центральную площадь столицы с требованием отставки премьер-министра Виктора Орбана и главного прокурора.