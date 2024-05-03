Немецкие инвесторы недовольны политикой Орбана

Виктор Орбан. Фото: Reuters

После долголетних теплых отношений германские инвесторы недовольны тем, как ведутся их дела в Венгрии. Им не нравится политика тамошнего премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом пишет Bloomberg.

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Охлаждение отношений

Хорошие отношения Германии и Венгрии уходят в далёкую древность. Во времена коммунизма курорт на берегу озера Балатон являлся местом встречи восточных и западных немцев. Летом 1989 года венгерские пограничники позволили восточным немцам пересечь Австрию, что стало толчком, который помог приступить к падению железного занавеса.

Все это создало доброжелательность, побудившую немецкие инвестиции в Венгрию в течение следующих десятилетий, сохраняя особые отношения даже во времена политического напряжения между Будапештом и Берлином. Символами тесных связей стали автопроизводители Audi, Mercedes-Benz, BMW, а в последнее время и изготовитель оружия Rheinmetall.

Но помешал фактор, который все труднее игнорировать — недовольный немецкий инвестор. Уставшие кампанией премьер-министра Виктора Орбана по вытеснению иностранных компаний из постоянно расширяющейся венгерской экономики обычно сдержанные немецкие руководители пытаются услышать свой голос.

"Ситуация для иностранных инвесторов в Венгрии является "пугающей"" , — говорит заместитель председателя берлинской Немецкой восточной бизнес-ассоциации.

Речь идет о штрафных налогах, быстро меняющейся законодательной среде и регулятивном давлении в сочетании с политическими кампаниями, направленными против компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания, строительством, управлением аэропортами, банковской и страховой деятельностью. Также существует вероятное кумовство, когда люди, близкие к Орбану и его партии, часто получают избирательные активы.

Вероятно, сейчас не лучшее время для Орбана отчуждать иностранный бизнес, пишет Bloomberg. Стоимость немецких инвестиций упала на треть за три года, экономическое восстановление Венгрии замедляется, а новая звезда оппозиции взлетает в опросах накануне выборов в Европейский Союз и местные выборы.

Напомним, депутаты Европейского парламента возмутились, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан поздравил главу Кремля Владимира Путина с "победой" на выборах.

Ранее мы сообщали, что Орбан заявил, что в политике Европы присутствуют военные настроения. По его словам, западные страны в шаге от введения своих военных в Украину, однако Венгрия не хочет воевать.

Как известно, в начале апреля в Будапеште вспыхнули массовые протесты. Десятки тысяч венгров выражали свое недовольство правительством Орбана.