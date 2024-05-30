Венгрия рискует потерей высокой должности в Брюсселе — что наделал Орбан

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Европейские лидеры все больше раздражены попытками премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокировать санкции против РФ и помощь Киеву. Так что лидеры стран Европейского Союза планируют наказать его, предоставив Будапешту "слабый портфель" в следующем составе Еврокомиссии.

Об этом рассказали американскому изданию Politico европейские дипломаты.

По информации журналистов, Венгрия хочет сохранить за собой работу по расширению, которая имеет значительное влияние на фоне вопроса вступления Украины в ЕС, но национальные правительства Евросоюза не хотят, чтобы нынешний еврокомиссар по расширению, представитель Будапешта Оливер Варгеи (или любой другой представитель Венгрии) оставался на столь важной должности.

Орбан является ближайшим "союзником" российского диктатора Владимира Путина в ЕС, и европейские лидеры все больше раздражены его попытками блокировать санкции и противодействовать оказанию помощи Киеву.

По словам журналистов, вряд ли речь может даже идти о том, чтобы Венгрии позволили сохранить контроль над любыми важными вопросами, сказал один из источников издания на условиях анонимности.

Еврокомиссия заявила, что правительства и следующий президент Комиссии должны избрать новых комиссаров, и она не будет "упреждать их решения".

В СМИ напоминают, что в последние месяцы Орбан пытался заблокировать помощь Украине и угрожал сорвать переговоры о ее вступлении в ЕС. В июле Венгрия также возьмет на себя полугодовое ротационное председательство в Совете ЕС, что дает ей полномочия определять повестку дня.

Однако Будапешт все еще надеется, что Варгеи останется на своем посту, который он занимает с 2019 года. Однако его обвиняют в подрыве политики в отношении стран-кандидатов на вступление в ЕС, что создало путаницу в недавнем противостоянии с Грузией из-за закона об "иноагентах", который многие рассматривают как способ руководящей партии Тбилиси подавить оппозиционные СМИ, активистов и общественные организации.

Будапешт ранее пытался ввести собственную версию правил, подобных российскому закону об "иноагентах", наткнувшись на сопротивление Брюсселя и европейских правовых институций, говорится в издании.

Еще один дипломат ранее выражал обеспокоенность по поводу роли Варгеи в переговорах о вступлении, учитывая, что Венгрия открыто выступает против членства Украины в ЕС.

Журналисты пишут, что назначение Варгеи — кандидатуры, предложенной Орбаном, пять лет назад широко рассматривалось как "мирное предложение", чтобы удержать правительство Венгрии на стороне Брюсселя, подобно тому, как все более евроскептической Великобритании была предоставлена ведущая экономическая роль в Brexit в 2014 году, после того, как лидер консерваторов Дэвид Кэмерон пообещал провести референдум в 2013 году.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис призвал Венгрию прекратить задерживать многомиллионный военный пакет для Киева. Несколькими днями ранее Ландсбергис заявил, что Будапешт стоит за неспособностью ЕС представить согласованную позицию по войне в Секторе Газа и российскому вторжению. По его словам, почти все дискуссии и необходимые решения ЕС блокируются только одной страной.

Напомним, после многолетних теплых отношений немецкие инвесторы недовольны тем, как ведутся их дела в Венгрии. Они недовольны политикой премьер-министра Виктора Орбана.

Ранее мы сообщали, что Орбан заявил, что в политике Европы присутствуют военные настроения. По его словам, западные страны в шаге от введения своих военных в Украину, однако Венгрия не хочет воевать.

Как известно, в начале апреля в Будапеште вспыхнули массовые протесты. Десятки тысяч венгров выражали свое недовольство правительством Орбана.