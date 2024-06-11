Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся в июне

Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Фото: Офис Президента

По состоянию на сегодня Украина выполнила все, что нужно для переговоров о членстве в Европейском Союзе. Переговорная рамка должна быть утверждена в июне.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине.

Читайте также:

Переговорная рамка о вступлении Украины в ЕС

Президент подчеркнул, что переговоры должны начаться в июне и все предпосылки для этого реализованы.

"Этот июнь должен стать временем, когда будет утверждена переговорная рамка и начаты сами переговоры. Почему это нужно? Потому что это выполнение обещаний, которые дает Европа и доказательство того, что Европу не сломать ни давлением, ни искусственными сомнениями или какими-либо манипуляциями", — отметил Зеленский.

Напомним, 7 июня Европейская комиссия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Таким образом, наша страна приблизилась на еще один шаг к евроинтеграции.

Кроме того, Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов Российской Федерации. Уже в этом году Украина может получить 3 млрд. евро.