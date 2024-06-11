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Зеленский рассказал, когда должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

11 июня 2024 14:51
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся в июне
Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Фото: Офис Президента
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

По состоянию на сегодня Украина выполнила все, что нужно для переговоров о членстве в Европейском Союзе. Переговорная рамка должна быть утверждена в июне.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине.

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Переговорная рамка о вступлении Украины в ЕС

Президент подчеркнул, что переговоры должны начаться в июне и все предпосылки для этого реализованы.

"Этот июнь должен стать временем, когда будет утверждена переговорная рамка и начаты сами переговоры. Почему это нужно? Потому что это выполнение обещаний, которые дает Европа и доказательство того, что Европу не сломать ни давлением, ни искусственными сомнениями или какими-либо манипуляциями", — отметил Зеленский.

Напомним, 7 июня Европейская комиссия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Таким образом, наша страна приблизилась на еще один шаг к евроинтеграции.

Кроме того, Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов Российской Федерации. Уже в этом году Украина может получить 3 млрд. евро.

Владимир Зеленский
Европейский союз
переговоры
Украина

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