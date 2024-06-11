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Виступ Зеленського у Бундестазі — німецький уряд аплодував стоячи

11 червня 2024 16:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський виголосив промову в Бундестазі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, вперше відвідав Бундестаг. Український лідер виголосив промову перед німецькими урядовцями та заявив, що ми не повинні передати війну наступним поколінням.

Про це Зеленський сказав під час виступу у Бундестазі.

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Виступ Зеленського в Бундестазі 11 червня

"Ми не залишимо її у спадок після себе. Ми завершимо цю війну, ми завершимо її в інтересах України та інтересах усієї Європи, усіх нас. І усіх, хто буде після нас, ми завершимо її на своїх умовах, які зрозумілі будь-якій людині, звичайній людині на цій землі", — сказав Зеленський.

Після цих слів українського президента всі німецькі урядовці у залі Бундестагу встали зі своїх місць та аплодували. 

Нагадаємо, вночі Зеленський прибув до Німеччини, де він взяв участь у Конференції з відновлення України та зустрівся з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Під час спільної пресконференції з Шольцом Зеленський заявив, що наразі Україна виконала все, що потрібно для переговорів про членство в Європейському Союзі. Переговорна рамка має бути затверджена у червні.

Також Президент вважає, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими. 

Володимир Зеленський
українці
війна в Україні
Німеччина
уряд

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