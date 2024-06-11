Зеленський виголосив промову в Бундестазі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, вперше відвідав Бундестаг. Український лідер виголосив промову перед німецькими урядовцями та заявив, що ми не повинні передати війну наступним поколінням.

Про це Зеленський сказав під час виступу у Бундестазі.

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"Ми не залишимо її у спадок після себе. Ми завершимо цю війну, ми завершимо її в інтересах України та інтересах усієї Європи, усіх нас. І усіх, хто буде після нас, ми завершимо її на своїх умовах, які зрозумілі будь-якій людині, звичайній людині на цій землі", — сказав Зеленський.

Після цих слів українського президента всі німецькі урядовці у залі Бундестагу встали зі своїх місць та аплодували.

Нагадаємо, вночі Зеленський прибув до Німеччини, де він взяв участь у Конференції з відновлення України та зустрівся з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Під час спільної пресконференції з Шольцом Зеленський заявив, що наразі Україна виконала все, що потрібно для переговорів про членство в Європейському Союзі. Переговорна рамка має бути затверджена у червні.

Також Президент вважає, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими.