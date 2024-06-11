Зустріч Зеленського та Штайнмаєра у Німеччині - президенти обговорили потреби України

Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром — що обговорювали
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини у вівторок, 11 червня, провів зустріч з німецьким федеральним очільником Франком-Вальтером Штайнмаєром. Лідери країн обговорили безпекову ситуацію в Україні та енергетику.
Про це повідомила пресслужба Зеленського у Telegram.
Зустріч Зеленського та Штайнмаєра 11 червня
"У Німеччині провів зустріч із Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Обговорили безпекову ситуацію в Україні та наші поточні потреби на тлі російських атак на українську енергетику й активних бойових дій вздовж усього фронту", — йдеться у повідомленні.
Також лідери країн поспілкувалися щодо очікувань України від результатів інавгураційного Саміту миру та розглянули партнерство між українськими й німецькими містами й громадами.
"Дякую Німеччині за прийняття та організацію цьогорічної Міжнародної конференції з питань відновлення України", — додав Зеленський.
Раніше Зеленський заявив, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими. Також нам необхідно щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot.
Крім того, 7 червня у Парижі відбулися переговори Зеленського та президента США Джо Байдена.
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