Зустріч Зеленського та Штайнмаєра у Німеччині - президенти обговорили потреби України

Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото: пресслужба Президента

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини у вівторок, 11 червня, провів зустріч з німецьким федеральним очільником Франком-Вальтером Штайнмаєром. Лідери країн обговорили безпекову ситуацію в Україні та енергетику.

Про це повідомила пресслужба Зеленського у Telegram.

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Штайнмаєра 11 червня

"У Німеччині провів зустріч із Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Обговорили безпекову ситуацію в Україні та наші поточні потреби на тлі російських атак на українську енергетику й активних бойових дій вздовж усього фронту", — йдеться у повідомленні.

Також лідери країн поспілкувалися щодо очікувань України від результатів інавгураційного Саміту миру та розглянули партнерство між українськими й німецькими містами й громадами.

"Дякую Німеччині за прийняття та організацію цьогорічної Міжнародної конференції з питань відновлення України", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими. Також нам необхідно щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot.

Крім того, 7 червня у Парижі відбулися переговори Зеленського та президента США Джо Байдена.