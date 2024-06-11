Встреча Зеленского и Штайнмайера в Германии – президенты обсудили потребности Украины

Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: пресс-служба Президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию во вторник, 11 июня, провел встречу с немецким федеральным главой Франком-Вальтером Штайнмайером. Лидеры стран обсудили ситуацию в Украине и энергетику.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

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Встреча Зеленского и Штайнмайера 11 июня

"В Германии провел встречу с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Обсудили ситуацию безопасности в Украине и наши текущие потребности на фоне российских атак на украинскую энергетику и активных боевых действий вдоль всего фронта", — говорится в сообщении.

Также лидеры стран пообщались по поводу ожиданий Украины от результатов инаугурационного Саммита мира и рассмотрели партнерство между украинскими и немецкими городами и громадами.

"Благодарю Германию за принятие и организацию нынешней Международной конференции по вопросам восстановления Украины", — добавил Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме. Также нам необходимо не менее семи систем противовоздушной обороны Patriot.

Кроме того, 7 июня в Париже прошли переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена.