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Выступление Зеленского в Бундестаге — немецкое правительство аплодировало стоя

11 июня 2024 16:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский произнес речь в Бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, впервые посетил Бундестаг. Украинский лидер произнес речь перед немецкими чиновниками и заявил, что мы не должны передать войну следующим поколениям.

Об этом Зеленский сказал во время выступления в Бундестаге.

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"Мы не оставим ее в наследство после себя. Мы завершим эту войну, мы завершим ее в интересах Украины и интересах всей Европы, всех нас. И всех, кто будет после нас, мы завершим ее на своих условиях, которые понятны любому человеку, обычному человеку на этой земле", — сказал Зеленский.

После этих слов украинского президента все немецкие члены правительства в зале Бундестага встали со своих мест и аплодировали стоя.

Напомним, ночью Зеленский прибыл в Германию, где принял участие в Конференции по восстановлению Украины и встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Во время совместной пресс-конференции с Шольцом Зеленский заявил, что сейчас Украина выполнила все, что нужно для переговоров о членстве в Европейском Союзе. Переговорная рамка должна быть утверждена в июне.

Также президент считает, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме.

Владимир Зеленский
украинцы
война в Украине
Германия
правительство

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