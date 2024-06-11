Зеленський під час зустрічі з Шольцом 11 червня обговорив ситуацію на фронті

Зеленський та Шольц обговорили ситуацію на фронті в Україні
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, під час візиту до Німеччини провів зустріч з канцлером країни Олафом Шольцом. Вони обговорили ситуацію на фронті в Україні.
Про це повідомила пресслужба Зеленського у Telegram.
Зустріч Зеленського та Шольца
"Сьогодні разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом говорили про ситуацію на фронті. Дуже предметно — про те, що можемо зробити найближчими місяцями і за наступні кілька років для забезпечення Україні достатньої генерації енергії", — йдеться у повідомленні.
Також Зеленський і Шольц обговорили європейську інтеграцію України, зокрема, наші очікування від червня. Президент наголосив, що ми виконали все, що було потрібно для початку переговорів про членство в ЄС.
"Дякую за увагу до України та можливість сьогодні перевести наші відносини — України та Німеччини — на ще вищий рівень", — додав він.
Раніше Зеленський також провів зустріч з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром — обговорювали безпекову ситуацію в Україні та енергетику.
Крім того, український лідер виголосив промову перед німецькими політиками у Бундестазі.
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