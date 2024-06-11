Зеленский во время встречи с Шольцом 11 июня обсудил ситуацию на фронте

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, во время визита в Германию провел встречу с канцлером страны Олафом Шольцом. Они обсудили ситуацию на фронте в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

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Встреча Зеленского и Шольца

"Сегодня вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом говорили о ситуации на фронте. Очень предметно — о том, что можем сделать в ближайшие месяцы и в последующие несколько лет для обеспечения Украине достаточной генерации энергии", — говорится в сообщении.

Также Зеленский и Шольц обсудили европейскую интеграцию Украины, в частности наши ожидания от июня. Президент подчеркнул, что мы выполнили все, что требовалось для начала переговоров о членстве в ЕС.

"Спасибо за внимание к Украине и возможность сегодня перевести наши отношения — Украины и Германии — на еще более высокий уровень", — добавил он.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский также провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером — обсуждали ситуацию с безопасностью в Украине и энергетику.

Кроме того, украинский лидер произнес речь перед немецкими политиками в Бундестаге.