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Зеленский и Шольц обсудили ситуацию на фронте в Украине

11 июня 2024 15:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский во время встречи с Шольцом 11 июня обсудил ситуацию на фронте
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, во время визита в Германию провел встречу с канцлером страны Олафом Шольцом. Они обсудили ситуацию на фронте в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

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"Сегодня вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом говорили о ситуации на фронте. Очень предметно — о том, что можем сделать в ближайшие месяцы и в последующие несколько лет для обеспечения Украине достаточной генерации энергии", — говорится в сообщении.

Также Зеленский и Шольц обсудили европейскую интеграцию Украины, в частности наши ожидания от июня. Президент подчеркнул, что мы выполнили все, что требовалось для начала переговоров о членстве в ЕС.

"Спасибо за внимание к Украине и возможность сегодня перевести наши отношения — Украины и Германии — на еще более высокий уровень", — добавил он.

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Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский также провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером — обсуждали ситуацию с безопасностью в Украине и энергетику.

Кроме того, украинский лидер произнес речь перед немецкими политиками в Бундестаге.

Владимир Зеленский
Олаф Шольц
фронт
война в Украине
Германия

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