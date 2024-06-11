Зеленский во время встречи с Шольцом 11 июня обсудил ситуацию на фронте

Зеленский и Шольц обсудили ситуацию на фронте в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, во время визита в Германию провел встречу с канцлером страны Олафом Шольцом. Они обсудили ситуацию на фронте в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.
Встреча Зеленского и Шольца
"Сегодня вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом говорили о ситуации на фронте. Очень предметно — о том, что можем сделать в ближайшие месяцы и в последующие несколько лет для обеспечения Украине достаточной генерации энергии", — говорится в сообщении.
Также Зеленский и Шольц обсудили европейскую интеграцию Украины, в частности наши ожидания от июня. Президент подчеркнул, что мы выполнили все, что требовалось для начала переговоров о членстве в ЕС.
"Спасибо за внимание к Украине и возможность сегодня перевести наши отношения — Украины и Германии — на еще более высокий уровень", — добавил он.
Ранее Зеленский также провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером — обсуждали ситуацию с безопасностью в Украине и энергетику.
Кроме того, украинский лидер произнес речь перед немецкими политиками в Бундестаге.
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