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Партнеры Украины понимают, что энергетику лучше защищать, чем восстанавливать, — политолог

12 июня 2024 08:38
- Галина Шподарева
Политолог назвал ключевые темы дискуссий на Международной конференции по восстановлению Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
- Галина Шподарева

Необходимость защиты украинской энергетики от российских обстрелов, обещания предоставить нужное для защиты неба оружие и позитивная динамика по евроинтеграции Украины. Также на Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине прозвучало обещание предоставить первые суммы замороженных российских активов.

Об этом рассказал политолог Олег Лесной в эфире телемарафона в среду, 12 июня.

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Энергетику лучше защищать, чем восстанавливать

По мнению политолога, самое главное — понимание партнерами Украины, и в первую очередь немецкими, что энергетику лучше защищать, чем восстанавливать.

"И месседж о том, что нам передают соответствующие виды вооружения. Это очень приятно, потому что несколько дней назад Соединенные Штаты нам должны были передать одну систему (Patriot.  Ред.). Поэтому постепенно происходит то, что мы очень давно просим у всего мира – постепенно закрывается небо над Украиной, это очень важно", — отметил Лесной.

Поддержка евроинтеграции Украины со стороны Германии

По мнению политолога, еще один важный момент — в риторике Шольца прозвучала тема, что они поддерживают и будут поддерживать будущего члена ЕС.

"Это тоже важный сигнал. Понятно, что это очень длинный путь, но риторика по евроинтеграции Украины была положительной, несмотря на некоторые моменты. Также нам пообещали предоставить первую сумму из замороженных российских активов. Она значительно меньше, чем тело этого финансового ресурса, но, как говорят наши заклятые враги, "лиха беда начало", — отметил Лесной.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня впервые посетил Бундестаг, где в своей речи заявил, что мы не должны передать войну следующим поколениям.

Во время совместной пресс-конференции с Шольцом Зеленский заявил, что сейчас Украина выполнила все, что нужно для переговоров о членстве в Европейском Союзе. Переговорная рамка должна быть утверждена в июне.

Также президент считает, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме.

Владимир Зеленский
Олаф Шольц
восстановление
военная помощь
оружие
энергетика
Германия

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