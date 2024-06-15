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Россия может присутствовать на втором Саммите мира — Ермак раскрыл детали

15 июня 2024 16:22
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Илья Рябинин
редактор
Ермак подтвердил приглашение России на второй саммит мира
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Россия может принять участие во втором Глобальном Саммите мира в Швейцарии . Участие обусловлено тем, что навязывание Киеву Минских и Будапештских соглашений не должно быть.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии Новини.LIVE.

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Россия может принять участие во втором Саммите мира

По его словам, это официальная позиция президента Украины Владимира Зеленского.

"Еще раз подчеркну, что общий план всех цивилизованных и ответственных стран, уважающих нашу независимость, территориальную целостность и суверенитет, согласованный план с этими странами, может быть передан на втором саммите делегации из России, на котором она может присутствовать", — сказал Ермак.

Глобальный Саммит мира — последняя информация

Напомним, на Саммите мира в Швейцарии вице-президент США Камала Гаррис во время встречи с Владимиром Зеленским объявила о выделении более 1,5 миллиарда долларов для энергетического сектора и гуманитарных нужд Украины.

В то же время швейцарские СМИ заявили, что делегаты на Саммите еще не согласовали совместную декларацию, но есть высокая вероятность, что документ могут быть приняты без согласия всех участников встречи.

Добавим, возможные пути достижения мира в Украине будут обсуждаться около 100 лидеров стран и правительств. О главных моментах международной конференции, организованном Украиной в Швейцарии, смотрите в материале Новини.LIVE.

политики
Швейцария
саммит мира
Россия
делегация
Украина
Андрей Ермак
переговоры

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