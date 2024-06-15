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Єрмак розповів, чи готова Україна до переговорів з Росією на другому Саміті миру

15 червня 2024 14:55
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Ілля Рябінін
редактор
Чи приїде Росія на другий Саміт миру — відповідь Єрмака
Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Україна може розпочати переговори з Росією під час другого Саміту миру. Це станеться, якщо Кремль не висуватиме умови щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це розповів глава Офісу президента України Андрій Єрмак, передає 24 канал

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За його словами, Київ не піде на компроміси з Москвою в плані державотворення.

"Жодного компромісу з незалежністю, жодного компромісу з суверенітетом і територіальною цілісністю. Але ми дуже чітко ставимося до нашої філософії формули миру та цієї процедури сьогодні", — сказав він.

Він додав, що делегація від Москви може бути присутня на другому Саміті миру.

"Щодо майбутнього спільного плану — ми готові дослухатися до всіх думок відповідальних країн, тоді цей план буде готовий. Ми шукаємо можливість представити цей план російському боку, і думаємо, що це відбудеться на другому саміті на рівні лідерів", — зауважив Єрмак.

Глобальний Саміт миру — головні новини

Нагадаємо, що Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії оприлюднив список країн, які візьмуть участь у Саміті миру: це 92 країни та вісім організацій. 

Україну представлятимуть особисто президент Володимир Зеленський та вище міжнародно-політичне керівництво країни. Глава держави вже зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Ахмед, і після переговорів вони розпочнуть церемонію відкриття Глобального Саміту миру.

А от у самому швейцарському Бюргенштоку, де проходить зустріч, посилили заходи безпеки та вивели на бойові чергування близько 4 тис. військовослужбовців швейцарських військ. 

Додамо, можливі шляхи досягнення миру в Україні обговорюватимуть близько 100 лідерів країн та урядів. Про головні моменти міжнародної конференції, організований Україною у Швейцарії, дивіться в матеріалі Новини.LIVE.

політики
Україна
саміт миру
Росія
Андрій Єрмак
переговори

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