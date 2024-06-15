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Зеленський зустрівся з президенткою Швейцарії перед відкриттям Саміту миру

15 червня 2024 14:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський показав відео зустрічі з президенткою Швейцарії перед Самітом миру
Володимир Зеленський та Віола Ахмед. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський та українська делегація вже прибули до Бюргенштоку, де глава держави зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Ахмед. Після переговорів глави держав розпочнуть церемонію відкриття Глобального Саміту миру.

Відповідне відео з зустрічі глава держави показав у своєму блозі в Telegram у суботу, 15 червня.

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За словами глави держави, на Саміті миру наразі зібрано ледь не всі делегації країн світу.

"Сьогодні на Саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації — і географічно великі, і менші, — кожен політичний полюс нашого з вами світу: Латинська Америка, Близький Схід та Азія, Африка, Європа, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка — усі", — написав президент.

Зеленський наголосив, що погляди, ідеї та лідерство всіх народів світу для України однаково важливі, а все, про що домовляться на Саміті — закладуть в основу процесу миротворчості. 

"Вірю, що ми побачимо тут, на Саміті, як твориться історія", — висловив свої сподівання український президент.

Глобальний Саміт миру — що відомо

Нагадаємо, на Глобальному Саміті миру у Швейцарії Україну представлятимуть особисто президент Володимир Зеленський та вище міжнародно-політичне керівництво України.

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії оприлюднив список країн, які візьмуть участь у Саміті миру: це 92 країни та вісім організацій. 

У швейцарському Бюргенштоку, де проходить Саміт миру, посилили заходи безпеки та вивели на бойові чергування близько 4 тис. військовослужбовців швейцарських військ. 

Додамо, можливі шляхи досягнення миру в Україні обговорюватимуть близько 100 лідерів країн та урядів. Про головні моменти міжнародної конференції, організований Україною у Швейцарії, дивіться в матеріалі Новини. LIVE.

політики
Україна
Володимир Зеленський
Швейцарія
саміт миру
делегація
переговори

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