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Зеленский встретился с президентом Швейцарии перед открытием Саммита мира

15 июня 2024 14:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский показал видео встречи с президентом Швейцарии перед Саммитом мира
Владимир Зеленский и Виола Ахмед. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация уже прибыли в Бюргеншток, где глава государства встретился с президентом Швейцарии Виолой Ахмед. После переговоров главы государств приступят к церемонии открытия Глобального Саммита мира.

Соответствующее видео со встречи глава государства показал в своем блоге в Telegram в субботу, 15 июня.

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По словам главы государства, на Саммите мира собраны едва ли не все делегации стран мира.

"Сегодня на Саммите представлены все части света, все континенты, разные нации - и географически большие, и меньшие, — каждый политический полюс нашего с вами мира: Латинская Америка, Ближний Восток и Азия, Африка, Европа, Тихоокеанский регион, Австралия, Северная Америка — все", — написал президент.

Зеленский подчеркнул, что взгляды, идеи и лидерство всех народов мира для Украины одинаково важны, а все, о чем договорятся на Саммите, заложат в основу процесса миротворчества.

"Верю, что мы увидим здесь, на Саммите, как творится история", — выразил свои надежды украинский президент.

Глобальный Саммит мира — что известно

Напомним, на Глобальном Саммите мира в Швейцарии Украину будут представлять лично президент Владимир Зеленский и высшее международно-политическое руководство Украины.

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии обнародовал список стран, которые примут участие в Саммите мира: это 92 страны и восемь организаций.

В швейцарском Бюргенштоке, где проходит Саммит мира, ужесточились меры безопасности и выведены на боевые дежурства около 4 тыс. военнослужащих швейцарских войск.

Добавим, возможные пути достижения мира в Украине будут обсуждать около 100 лидеров стран и правительств. О главных моментах международной конференции, организованной Украиной в Швейцарии, смотрите в материале Новини. LIVE.

политики
Украина
Владимир Зеленский
Швейцария
саммит мира
делегация
переговоры

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