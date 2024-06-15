Приедет ли Россия на второй Саммит мира — ответ Ермака

Андрей Ермак на встрече с журналистами. Фото: скриншот

Украина может начать переговоры с Россией во время второго Саммита мира. Это произойдет, если Кремль не будет выдвигать условия суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает 24 канал.

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По его словам, Киев не пойдет на компромиссы с Москвой в плане создания государства.

"Никакого компромисса с независимостью, никакого компромисса с суверенитетом и территориальной целостностью. Но мы очень четко относимся к нашей философии формулы мира и этой процедуре сегодня", — сказал он.

Он добавил, что делегация от Москвы может присутствовать на втором Саммите мира.

"О будущем совместном плане — мы готовы прислушаться ко всем мнениям ответственных стран, тогда этот план будет готов. Мы ищем возможность представить этот план российской стороне, и думаем, что это произойдет на втором саммите на уровне лидеров", — отметил Ермак.

Глобальный Саммит мира — главные новости

Напомним, что Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии обнародовал список стран, которые примут участие в Саммите мира: это 92 страны и восемь организаций.

Украину будут представлять лично президент Владимир Зеленский и высшее международно-политическое руководство страны. Глава государства уже встретился с президентом Швейцарии Виолой Ахмед, и после переговоров они приступят к церемонии открытия Глобального Саммита мира.

А вот в самом швейцарском Бюргенштоке, где проходит встреча, ужесточили меры безопасности и вывели на боевые дежурства около 4 тыс. военнослужащих швейцарских войск.

Добавим, возможные пути достижения мира в Украине будут обсуждать около 100 лидеров стран и правительств . О главных моментах международной конференции, организованном Украиной в Швейцарии, смотрите в материале Новости.LIVE.