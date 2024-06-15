Декларація Саміту миру — можливі варіанти

Володимир Зеленський та Камала Гарріс на зустрічі перед Глобальним Самітом миру у Швейцарії. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Учасники Глобального Саміту миру у Швейцарії ще не узгодили спільну декларацію. При цьому є висока ймовірність, що документ можуть ухвалити без згоди всіх делегатів.

Про це повідомляє швейцарська газета 20 minuten у суботу, 15 червня.

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Як зазначили джерела видання, переговори про підсумкову декларацію можуть тривати до самого закінчення Саміту миру.

При цьому, як додається, серед делегатів залишається декілька суперечливих моментів, зокрема — через окремі слова у декларації.

Наразі, як заявили швейцарські журналісти, є ймовірність що серед учасників не буде спільного консенсусу. Тобто, декларацію можуть не підтримати делегати запрошених країн.

Глобальний Саміт миру — головні новини

Нагадаємо, що Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії оприлюднив список країн, які візьмуть участь у Саміті миру: це 92 країни та вісім організацій.

Україну представлятимуть особисто президент Володимир Зеленський та вище міжнародно-політичне керівництво країни. Глава держави вже зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Ахмед, і після переговорів вони розпочнуть церемонію відкриття Глобального Саміту миру.

А от у самому швейцарському Бюргенштоку, де проходить зустріч, посилили заходи безпеки та вивели на бойові чергування близько 4 тис. військовослужбовців швейцарських військ.

Додамо, можливі шляхи досягнення миру в Україні обговорюватимуть близько 100 лідерів країн та урядів. Про головні моменти міжнародної конференції, організований Україною у Швейцарії, дивіться в матеріалі Новини.LIVE.