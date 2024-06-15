Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow ЗМІ розкрили можливі сценарії узгодження декларації Глобального Саміту миру arrow

ЗМІ розкрили можливі сценарії узгодження декларації Глобального Саміту миру

15 червня 2024 15:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Декларація Саміту миру — можливі варіанти
Володимир Зеленський та Камала Гарріс на зустрічі перед Глобальним Самітом миру у Швейцарії. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Учасники Глобального Саміту миру у Швейцарії ще не узгодили спільну декларацію. При цьому є висока ймовірність, що документ можуть ухвалити без згоди всіх делегатів.

Про це повідомляє швейцарська газета 20 minuten у суботу, 15 червня.

Читайте також:

Декларація Саміту миру

Як зазначили джерела видання, переговори про підсумкову декларацію можуть тривати до самого закінчення Саміту миру.

При цьому, як додається, серед делегатів залишається декілька суперечливих моментів, зокрема — через окремі слова у декларації.

Наразі, як заявили швейцарські журналісти, є ймовірність що серед учасників не буде спільного консенсусу. Тобто, декларацію можуть не підтримати делегати запрошених країн.

Глобальний Саміт миру — головні новини

Нагадаємо, що Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії оприлюднив список країн, які візьмуть участь у Саміті миру: це 92 країни та вісім організацій. 

Україну представлятимуть особисто президент Володимир Зеленський та вище міжнародно-політичне керівництво країни. Глава держави вже зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Ахмед, і після переговорів вони розпочнуть церемонію відкриття Глобального Саміту миру.

А от у самому швейцарському Бюргенштоку, де проходить зустріч, посилили заходи безпеки та вивели на бойові чергування близько 4 тис. військовослужбовців швейцарських військ. 

Додамо, можливі шляхи досягнення миру в Україні обговорюватимуть близько 100 лідерів країн та урядів. Про головні моменти міжнародної конференції, організований Україною у Швейцарії, дивіться в матеріалі Новини.LIVE.

Україна
Швейцарія
переговори
саміт миру
делегація
декларація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

14 червня 2024

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування