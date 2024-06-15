Декларація Саміту миру — можливі варіанти

ЗМІ розкрили можливі сценарії узгодження декларації Глобального Саміту миру
Учасники Глобального Саміту миру у Швейцарії ще не узгодили спільну декларацію. При цьому є висока ймовірність, що документ можуть ухвалити без згоди всіх делегатів.
Про це повідомляє швейцарська газета 20 minuten у суботу, 15 червня.
Декларація Саміту миру
Як зазначили джерела видання, переговори про підсумкову декларацію можуть тривати до самого закінчення Саміту миру.
При цьому, як додається, серед делегатів залишається декілька суперечливих моментів, зокрема — через окремі слова у декларації.
Наразі, як заявили швейцарські журналісти, є ймовірність що серед учасників не буде спільного консенсусу. Тобто, декларацію можуть не підтримати делегати запрошених країн.
Глобальний Саміт миру — головні новини
Нагадаємо, що Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії оприлюднив список країн, які візьмуть участь у Саміті миру: це 92 країни та вісім організацій.
Україну представлятимуть особисто президент Володимир Зеленський та вище міжнародно-політичне керівництво країни. Глава держави вже зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Ахмед, і після переговорів вони розпочнуть церемонію відкриття Глобального Саміту миру.
А от у самому швейцарському Бюргенштоку, де проходить зустріч, посилили заходи безпеки та вивели на бойові чергування близько 4 тис. військовослужбовців швейцарських військ.
Додамо, можливі шляхи досягнення миру в Україні обговорюватимуть близько 100 лідерів країн та урядів. Про головні моменти міжнародної конференції, організований Україною у Швейцарії, дивіться в матеріалі Новини.LIVE.
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