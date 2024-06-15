Декларация Саммита мира — возможные варианты

Владимир Зеленский и Камала Харрис на встрече перед Глобальным Саммитом мира в Швейцарии. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Участники Глобального саммита мира в Швейцарии еще не согласовали совместную декларацию. При этом высока вероятность, что документ могут принять без согласия всех делегатов.

Об этом сообщает швейцарская газета 20 minuten в субботу, 15 июня.

Читайте также:

Декларация Саммита мира

Как отметили источники издания, переговоры об итоговой декларации могут продолжаться до окончания Саммита мира.

При этом, как добавляется, среди делегатов остается несколько противоречивых моментов, в частности из-за отдельных слов в декларации.

Как заявили швейцарские журналисты, есть вероятность, что среди участников не будет общего консенсуса. То есть декларацию могут не поддержать делегаты приглашенных стран.

Глобальный Саммит мира — главные новости

Напомним, что Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии обнародовал список стран, которые примут участие в Саммите мира: это 92 страны и восемь организаций.

Украину будут представлять лично президент Владимир Зеленский и высшее международно-политическое руководство страны. Глава государства уже встретился с президентом Швейцарии Виолой Ахмед, и после переговоров они приступят к церемонии открытия Глобального Саммита мира.

А вот в самом швейцарском Бюргенштоке, где проходит встреча, ужесточили меры безопасности и вывели на боевые дежурства около 4 тыс. военнослужащих швейцарских войск.

Добавим, возможные пути достижения мира в Украине будут обсуждать около 100 лидеров стран и правительств. О главных моментах международной конференции, организованной Украиной в Швейцарии, смотрите в материале Новини.LIVE.