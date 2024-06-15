Россия должна принять участие в мирном процессе

Президент Швейцарии Виола Амхерд. Фото: SWI

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила на Глобальном мирном саммите, что мирный процесс "немыслим" без участия России. В то же время, сам процесс должен сформировать основу для справедливого и крепкого мира для Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 15 июня.

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По мнению Амхерда, долгосрочное решение должно включать обе стороны. При этом сам процесс должен привести к созданию основы для всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира для Украины на основе международного права и устава ООН.

"Как международное сообщество мы можем помочь проложить этот путь. Именно поэтому мы здесь. В то же время мы стремимся добиться реального прогресса по конкретным вопросам", — отметила Амхерд.

Президент добавила, что определены три вопроса глобального влияния, которые будем обсуждать в рабочих группах.

"Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность и человеческое измерение войны", — отметила она.

Напомним, что ранее агентство Reuters заявило, что без поддержки со стороны главных союзников Москвы влияние Саммита мира, на который собираются мировые лидеры, будет ограничено.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия может принять участие во втором Глобальном саммите мира, но при условии отсутствия навязываний Киеву Минских и Будапештских соглашений.