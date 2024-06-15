Шольц о заморозке войны между РФ и Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Russian News

Канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что нельзя допустить заморозки конфликта. Это может привести к повторной агрессии России против Украины.

Об этом Шольц заявил во время Глобального саммита мира в Швейцарии в субботу, 15 июня.

Читайте также:

Не допустить заморозки конфликта

"Должно было остановить войну. Следует не допустить заморозки конфликта, оставив риск продолжения агрессии", — отметил Шольц.

Также Шольц отметил, что достижение мира требует очень больших усилий.

"Это правда, что мира нельзя достичь без привлечения РФ. Но пока мы говорим, Россия продолжает вести свою жесткую войну", — напомнил он.

Канцлер убежден, что РФ могла бы в любой момент окончить войну, выведя войска. Однако РФ отказалась от коллективного призыва к миру.

Напомним, что ранее агентство Reuters заявило, что без поддержки со стороны главных союзников Москвы влияние Саммита мира , на который собираются мировые лидеры, будет ограничено.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия может принять участие во втором Глобальном саммите мира, но при условии отсутствия навязываний Киеву Минских и Будапештских соглашений.