Слава Україні! на Саміті миру

Учасники Глобального саміту миру. Фото: скриншот Telegram Андрія Єрмака

У швейцарському місті місті Бюргеншток завершився перший день роботи Глобального саміту миру, учасники якого намагаютья знайти спосіб припинити агресивну війну Росії проти нашої держави. Під час групового фотографування багато учасників вигукнуле знамените патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям Слава!".

Про це повідомляє Новини.LIVE у суботу, 15 червня.

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"Слава Україні!" на Глобальному саміті миру

Під час групового фотографування учасників саміту хтось з присутніх вигукнув: "Слава Україні!", на що решта учасників відповіла традиційною для такого випадку відповіддю: "Героям слава!".

Таким чином, учасники Глобального саміту миру вкотре висловили підтримку нашій державі.

Нагадаємо, раніше агенція Reuters заявила, що без підтримки з боку головних союзників Москви вплив Саміту миру, на який збираються світові лідери, буде обмеженим.

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія може взяти участь у другому Глобальному саміті миру, але за умови відсутності нав'язувань Києву Мінських та Будапештських угод.