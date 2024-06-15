Слава Украине! на Саммите мира

Участники Глобального саммита мира. Фото: скриншот Telegram Андрея Ермака

В швейцарском городе городе Бюргеншток завершился первый день работы Глобального саммита мира, участники которого пытаются найти способ прекратить агрессивную войну России против нашего государства. Во время групповой фотосъемки многие участники воскликнули знаменитый патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям Слава!".

Об этом сообщает Новини.LIVE в субботу, 15 июня.

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"Слава Украине!" на Глобальном саммите мира

Во время групповой фотосъемки участников саммита, кто-то из присутствующих воскликнул: "Слава Украине!", на что остальные участники ответили традиционным для такого случая ответом: "Героям слава!".

Таким образом, участники Глобального саммита мира в очередной раз выразили поддержку нашему государству.

Напомним, ранее агентство Reuters заявило, что без поддержки со стороны главных союзников Москвы влияние Саммита мира, на который собираются мировые лидеры, будет ограничено.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия может принять участие во втором Глобальном саммите мира, но при отсутствии навязываний Киеву Минских и Будапештских соглашений.