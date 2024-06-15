Зустріч Зеленського та Камали Гарріс — що обговорювали

Зеленський у Швейцарії зустрівся з Камалою Гарріс — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський продовжує проводити міжнародні переговори на полях Глобального Саміту миру у Швейцарії. Зокрема він провів зустріч з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.
Про це глава держави розповів у своєму блозі в Telegram у суботу, 15 червня.
Зеленський зустрівся з Камалою Гарріс
За словами президента, сторони обговорили оборонну допомогу від США, ситуацію в українській енергетиці та посилення ППО важкими ЗРК Patriot.
"Змістовна зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на Саміті миру у Швейцарії. Дякую за участь у Саміті. Обговорили надходження озброєнь з оголошених США оборонних пакетів, виконання наших домовленостей, досягнутих із Президентом Байденом в Італії, щодо додаткових систем ППО Patriot, ситуацію на фронті. Дякуємо за дуже важливу допомогу — виділення понад 1,5 млрд доларів для потреб нашої держави", — пише Володимир Зеленський.
Міжнародні переговори Володимира Зеленського — останні новини
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів зустріч з президенткою Швейцарії Віолою Ахмед, після чого вони урочисто відкривали Глобальний Саміт миру.
Також він провів зустріч з президентом Чилі Габріелем Боричем, де обговорили Саміт миру та подальші двосторонні відносини між Чилі та Сантьяго.
А також глава держави зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, обговоривши з нею російський повітряний терор проти енергетичної системи України.
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