Зустріч Зеленського та Камали Гарріс — що обговорювали

Володимир Зеленський та Камала Гарріс. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський продовжує проводити міжнародні переговори на полях Глобального Саміту миру у Швейцарії. Зокрема він провів зустріч з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Про це глава держави розповів у своєму блозі в Telegram у суботу, 15 червня.

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Камала Гарріс під час переговорів. Джерело: Офіс президента України

За словами президента, сторони обговорили оборонну допомогу від США, ситуацію в українській енергетиці та посилення ППО важкими ЗРК Patriot.

"Змістовна зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на Саміті миру у Швейцарії. Дякую за участь у Саміті. Обговорили надходження озброєнь з оголошених США оборонних пакетів, виконання наших домовленостей, досягнутих із Президентом Байденом в Італії, щодо додаткових систем ППО Patriot, ситуацію на фронті. Дякуємо за дуже важливу допомогу — виділення понад 1,5 млрд доларів для потреб нашої держави", — пише Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський під час переговорів. Джерело: Офіс президента України

Міжнародні переговори Володимира Зеленського — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів зустріч з президенткою Швейцарії Віолою Ахмед, після чого вони урочисто відкривали Глобальний Саміт миру.

Також він провів зустріч з президентом Чилі Габріелем Боричем, де обговорили Саміт миру та подальші двосторонні відносини між Чилі та Сантьяго.

А також глава держави зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, обговоривши з нею російський повітряний терор проти енергетичної системи України.