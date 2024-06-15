Зеленський зутрівся з Саломе Зурабішвілі

Володимир Зеленський зустрівся з Саломе Зурабішвілі. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі в рамках Глобального саміту миру. Зокрема глава держави розповів грузинській лідерці про російський повітряний терор проти енергетичної системи України.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram у суботу, 15 червня.

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"Провів зустріч із Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі на полях Глобального саміту миру", — повідомив Зеленський.

Президент розповів, що сторони обговорили питання двосторонньої співпраці та безпекові виклики для обох країн.

Також Зеленський розповів про російський повітряний терор проти енергетичної системи України.

"Дякую за участь у Саміті. Це дуже важливо для нас. Ми разом. Дякую за підтримку", — додав Зеленський.

Також глава держави запевнив у своїй впевненості, що настане той день, коли Україна та Грузія будуть у Європейському Союзі.

Раніше ми повідомляли, що перед Глобальним самітом миру Зеленський зустрівся зі своїм південноамериканським колегою — президентом Чилі Габріелем Боричем.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Глобальний Саміт миру приїхали російські журналісти, зокрема, з пропагандистського "ТАРСу" та "РІА.Новини".