Зеленський зутрівся з Саломе Зурабішвілі

Зеленький зустрівся з президенткою Грузії в рамках Глобального саміту миру
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі в рамках Глобального саміту миру. Зокрема глава держави розповів грузинській лідерці про російський повітряний терор проти енергетичної системи України.
Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram у суботу, 15 червня.
Зустріч з президенткою Грузії
"Провів зустріч із Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі на полях Глобального саміту миру", — повідомив Зеленський.
Президент розповів, що сторони обговорили питання двосторонньої співпраці та безпекові виклики для обох країн.
Також Зеленський розповів про російський повітряний терор проти енергетичної системи України.
"Дякую за участь у Саміті. Це дуже важливо для нас. Ми разом. Дякую за підтримку", — додав Зеленський.
Також глава держави запевнив у своїй впевненості, що настане той день, коли Україна та Грузія будуть у Європейському Союзі.
Раніше ми повідомляли, що перед Глобальним самітом миру Зеленський зустрівся зі своїм південноамериканським колегою — президентом Чилі Габріелем Боричем.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Глобальний Саміт миру приїхали російські журналісти, зокрема, з пропагандистського "ТАРСу" та "РІА.Новини".
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