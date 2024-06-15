Зустріч Зеленського та Борича — про що говорили

Володимир Зеленський та Габріель Борич. Фото: Офіс президента України

У Швейцарії незабаром розпочнеться Глобальний Саміт миру. Перед заходом президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм південноамериканським колегою — президентом Чилі Габріелем Боричем.

Відео зустрічі глава держави показав у своєму блозі в Telegram.

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"На полях інавгураційного Саміту миру провів зустріч із Президентом Чилі Габріелем Боричем. Обговорили очікування від Глобального Саміту миру та подальші кроки з реалізації Формули миру, зокрема зустрічі щодо окремих пунктів Формули миру", — сказав Зеленський, та додав, що також сторони обговорили двосторонню взаємодію між Києвом та Сантьяго.

Глобальний Саміт миру — остання інформація

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Глобальний Саміт миру приїхали російські журналісти, зокрема, з пропагандистського "ТАРСу" та "РІА.Новини".

Водночас швейцарські ЗМІ заявили, що делегати на саміті ще не узгодили спільну декларацію, але є висока ймовірність, що документ можуть ухвалити без згоди всіх учасників зустрічі.

А глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російських делегатів буде допущено на другий Глобальний Саміт миру за умовою відсутності нав'язування Києву Мінських та Будапештських угод.