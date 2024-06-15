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Зеленський на Саміті миру зустрівся з президентом Чилі — що обговорювали

15 червня 2024 17:24
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Ілля Рябінін
редактор
Зустріч Зеленського та Борича — про що говорили
Володимир Зеленський та Габріель Борич. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Швейцарії незабаром розпочнеться Глобальний Саміт миру. Перед заходом президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм південноамериканським колегою — президентом Чилі Габріелем Боричем.

Відео зустрічі глава держави показав у своєму блозі в Telegram.

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"На полях інавгураційного Саміту миру провів зустріч із Президентом Чилі Габріелем Боричем. Обговорили очікування від Глобального Саміту миру та подальші кроки з реалізації Формули миру, зокрема зустрічі щодо окремих пунктів Формули миру", — сказав Зеленський, та додав, що також сторони обговорили двосторонню взаємодію між Києвом та Сантьяго.

Глобальний Саміт миру — остання інформація

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Глобальний Саміт миру приїхали російські журналісти, зокрема, з пропагандистського "ТАРСу" та "РІА.Новини".

Водночас швейцарські ЗМІ заявили, що делегати на саміті ще не узгодили спільну декларацію, але є висока ймовірність, що документ можуть ухвалити без згоди всіх учасників зустрічі.

А глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російських делегатів буде допущено на другий Глобальний Саміт миру за умовою відсутності нав'язування Києву Мінських та Будапештських угод.

політики
Швейцарія
Південна Америка
саміт миру
делегація
Україна
Чилі
світ

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