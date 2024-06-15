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Зеленский на Саммите мира встретился с президентом Чили — что обсуждали

15 июня 2024 17:24
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Илья Рябинин
редактор
Встреча Зеленского и Борича – о чем говорили
Владимир Зеленский и Габриэль Борич. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Швейцарии в скором времени начнется Глобальный Саммит мира. Перед мероприятием президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим южноамериканским коллегой — президентом Чили Габриэлем Боричем.

Видео встречи глава государства показал в своем блоге в Telegram.

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"На полях инаугурационного Саммита мира провел встречу с Президентом Чили Габриэлем Боричем. Обсудили ожидания от Глобального Саммита мира и дальнейшие шаги по реализации Формулы мира, в частности, встречи по отдельным пунктам Формулы мира", — сказал Зеленский, и добавил, что стороны обсудили двустороннее взаимодействие между Киевом и Сантьяго

Глобальный Саммит мира — последняя информация

Напомним, ранее стало известно, что на Глобальный Саммит мира приехали российские журналисты, в частности, из пропагандистского "ТАССа" и "РИА. Новости".

В то же время швейцарские СМИ заявили, что делегаты на саммите еще не согласовали совместную декларацию, но высока вероятность, что документ могут принять без согласия всех участников встречи.

А глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские делегаты будут допущены на второй Глобальный Саммит мира при условии отсутствия навязывания Киеву Минских и Будапештских соглашений.

политики
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саммит мира
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