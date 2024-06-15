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Зеленский встретился с президентом Грузии в рамках Глобального саммита мира

15 июня 2024 18:03
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Зеленский встретился с Саломе Зурабишвили
Владимир Зеленский встретился с Саломе Зурабишвили. Фото: Офис президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в рамках Глобального саммита мира. В частности, глава государства рассказал грузинской лидерке о российском воздушном терроре против энергетической системы Украины.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в субботу, 15 июня.

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"Провел встречу с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили на полях Глобального саммита мира", — сообщил Зеленский.

Президент рассказал, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и вызовы безопасности для обеих стран.

Также Зеленский рассказал о российском воздушном терроре против энергетической системы Украины.

"Спасибо за участие в Саммите. Это очень важно для нас. Мы вместе. Спасибо за поддержку", — добавил Зеленский.

Также глава государства заверил в своей уверенности, что придет тот день, когда Украина и Грузия будут в Европейском Союзе.

Ранее мы сообщали, что перед Глобальным саммитом мира Зеленский встретился со своим американским коллегой — президентом Чили Габриэлем Боричем.

Напомним, ранее стало известно, что на Глобальный Саммит мира приехали российские журналисты, в частности, из пропагандистского "ТАССа" и "РИА Новости".

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