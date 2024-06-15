Багато країн, які не присутні на Саміті, підтримують ідеї формули миру, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Пресслужба Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Саміті миру вдалося об'єднати 101 країну та міжнародну організацію з усіх куточків планети. Він додав, що багато країн, які навіть не присутні сьогодні на Саміті підтримують ідею Формули миру.

Про це Володимир Зеленський сказав у своїй промові під час Саміту миру, який розпочався у суботу, 15 червня, у Швейцарії.

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Президент України розпочав свою промову на Саміті миру зі слів, що сьогодні — день спільного успіху і розповів, як зародилася ідея Формули миру.

"Дійсно, нам усім разом вдалося дати шанс дипломатії. Україна ніколи не хотіла цієї війни. Це злочинна й абсолютно неспровокована агресія Росії, і єдиний, хто її бажав, – це Путін. Але в будь-якому разі світ сильніший. Так і зародилася формула миру, формула єднання світовою більшості заради миру", — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що на Саміті миру у Швейцарії вдалося об'єднати 101 країну та міжнародну організацію. Саме така кількість зареєструвалася на перший інавгураційний Саміт.

"Сьогодні тут представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації — географічно великі і менші, кожен політичний полюс нашого з вами світу. Погляди кожного народу для нас однаково важливі, і все про що буде домовлено на Саміті стане частиною миротворчого процесу", — сказав Зеленський.

Він розповів, що лише після довгих переговорів та зустрічей стало зрозуміло, що країни готові до першого інавгураційного Саміти миру. І навіть якщо на ньому присутні не всі, більшість із них, все рівно, підтримує ідею Формули миру.

"Деякі інші країни та лідери також показали свою зацікавленість у цьому Саміті і відреагували на перетворчий імпульс Формули миру. Навіть якщо їх сьогодні тут немає, нам вдалося успішно повернути світу ідею, що колективні зусилля зупинити війну і встановити справедливий мир", — наголосив Зеленський.

Він додав, що ця ідея точно спрацює, бо світ має силу і поядкував усім хто допомагав і продовжує допомагати Україні.

Нагадаємо, Україна може розпочати переговори з Росією під час другого Саміту миру. Це станеться, якщо Кремль не висуватиме умови щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський та українська делегація вже прибули до Бюргенштоку, де глава держави зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Ахмед. Після переговорів глави держав розпочнуть церемонію відкриття Глобального саміту миру.