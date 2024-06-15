Многие страны, не присутствующие на Саммите, поддерживают идеи формулы мира, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Прессслужба Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Саммите мира удалось объединить 101 страну и международную организацию со всех уголков планеты. Он добавил, что многие страны, даже не присутствующие сегодня на Саммите, поддерживают идею Формулы мира.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своей речи во время Саммита мира, который начался в субботу, 15 июня, в Швейцарии.

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Речь Зеленского на Саммите мира

Президент Украины начал свою речь на Саммите мира со слов, что сегодня день общего успеха и рассказал, как зародилась идея Формулы мира.

"Действительно, нам всем вместе удалось дать шанс дипломатии. Украина никогда не хотела этой войны. Это преступная и абсолютно неспровоцированная агрессия России, и единственный, кто ее желал – это Путин. Но в любом случае мир сильнее. Так и зародилась формула мира, формула единения мирового большинства ради мира" — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что на саммите мира в Швейцарии удалось объединить 101 страну и международную организацию. Именно такое количество зарегистрировалось на первый инаугурационный саммит.

"Сегодня здесь представлены все части света, все континенты, разные нации — географически большие и меньшие, каждый политический полюс нашего с вами мира. Взгляды каждого народа для нас одинаково важны, и все о чем будет договорено на Саммите станет частью миротворческого процесса", — сказал Зеленский.

Он рассказал, что только после долгих переговоров и встреч стало ясно, что страны готовы к первому инаугурационному Саммиту мира. И даже если на нем присутствуют не все, большинство из них все равно поддерживает идею Формулы мира.

"Некоторые другие страны и лидеры также показали свой интерес в этом Саммите и отреагировали на преобразовательный импульс Формулы мира. Даже если их сегодня здесь нет, нам удалось успешно вернуть миру идею, что коллективные усилия остановить войну и установить справедливый мир" ,— подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что эта идея точно сработает, потому что мир имеет силу и поблагодарил всех, кто помогал и продолжает помогать Украине.

Напомним, Украина может начать переговоры с Россией во время второго саммита мира. Это произойдет, если Кремль не будет выдвигать условия суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация уже прибыли в Бюргеншток, где глава государства встретился с президентом Швейцарии Виолой Ахмед. После переговоров главы государств приступят к церемонии открытия Глобального саммита мира.