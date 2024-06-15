Встреча Зеленского и Камалы Харрис — что обсуждали

Владимир Зеленский и Камала Харрис. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает проводить международные переговоры на полях Глобального саммита мира в Швейцарии. В частности, он провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис.

Об этом глава государства рассказал в своем блоге в Telegram в субботу, 15 июня.

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Камала Харрис во время переговоров. Источник: Офис президента Украины

По словам президента, стороны обсудили оборонную помощь от США, ситуацию в украинской энергетике и усиление ПВО тяжелыми ЗРК Patriot.

"Содержательная встреча с вице-президентом США Камалой Харрис на Саммите мира в Швейцарии. Благодарю за участие в Саммите. Обсудили поступление вооружений из объявленных США оборонных пакетов, выполнение наших договоренностей, достигнутых с Президентом Байденом в Италии, относительно дополнительных систем ПВО Patriot, ситуацию на фронте". Спасибо за очень важную помощь — выделение более 1,5 млрд долларов для нужд нашего государства", — пишет Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский в ходе переговоров. Источник: Офис президента Украины

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Напомним, ранее Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Виолой Ахмед, после чего они торжественно открывали Глобальный Саммит мира.

Также он провел встречу с президентом Чили Габриэлем Боричем, где обсудили саммит мира и дальнейшие двусторонние отношения между Чили и Сантьяго.

А также глава государства встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, обсудив с ней российский воздушный террор против энергетической системы Украины.