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Зеленский в Швейцарии встретился с Камалой Харрис — о чем говорили

15 июня 2024 18:54
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Илья Рябинин
редактор
Встреча Зеленского и Камалы Харрис — что обсуждали
Владимир Зеленский и Камала Харрис. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает проводить международные переговоры на полях Глобального саммита мира в Швейцарии. В частности, он провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис.

Об этом глава государства рассказал в своем блоге в Telegram в субботу, 15 июня.

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Камала Харрис во время переговоров. Источник: Офис президента Украины

По словам президента, стороны обсудили оборонную помощь от США, ситуацию в украинской энергетике и усиление ПВО тяжелыми ЗРК Patriot.

"Содержательная встреча с вице-президентом США Камалой Харрис на Саммите мира в Швейцарии. Благодарю за участие в Саммите. Обсудили поступление вооружений из объявленных США оборонных пакетов, выполнение наших договоренностей, достигнутых с Президентом Байденом в Италии, относительно дополнительных систем ПВО Patriot, ситуацию на фронте". Спасибо за очень важную помощь — выделение более 1,5 млрд долларов для нужд нашего государства", — пишет Владимир Зеленский.

саммит мира украина сша
Владимир Зеленский в ходе переговоров. Источник: Офис президента Украины

Международные переговоры Владимира Зеленского — последние новости

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Виолой Ахмед, после чего они торжественно открывали Глобальный Саммит мира.

Также он провел встречу с президентом Чили Габриэлем Боричем, где обсудили саммит мира и дальнейшие двусторонние отношения между Чили и Сантьяго.

А также глава государства встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, обсудив с ней российский воздушный террор против энергетической системы Украины.

Владимир Зеленский
Швейцария
Камала Харрис
ПВО
саммит мира
военная помощь
США
финансовая помощь
Украина

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