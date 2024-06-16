Какие позиции включает в себя коммюнике Глобального саммита мира - Reuters

Глобальный саммит мира в Швейцарии. Фото: Офис Президента

Издание Reuters показало текст итогового коммюнике Саммита мира . В нем говорится, что ядерное оружие недопустимо, а Запорожская АЭС должна вернуться под контроль Украины. Также освещаются позиции о свободном доступе к морским портам, освобождении всех военнопленных и возвращении депортированных детей.

Об этом сообщает издание Reuters в воскресенье, 16 июня.

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Текст итогового коммюнике Саммита мира

В субботу, 15 июня, начался Саммит мира, по результатам которого должно быть одобрено совместное коммюнике по завершению войны в Украине.

В тексте проекта коммюнике, изданного для саммита, опубликованного изданием Reuters, говорится, что продолжающаяся война РФ против Украины продолжает вызывать масштабные человеческие страдания и разрушения, а также создавать риски и кризисы с глобальными последствиями для мира.

"Мы собрались в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, чтобы повысить уровень диалога о путях всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира для Украины, основанного на международном праве, включая Устав Организации Объединенных Наций" , — отмечается в тексте.

Текст итогового коммюнике Саммита мира. Фото: Reuters

Согласно информации Reuters, страны, поддерживающие итоговую декларацию, выскажут общее видение таких важных аспектов:

Во-первых, безопасность, защита и экологическая ответственность должны являться неотъемлемыми принципами использования ядерной энергии и эксплуатации атомных установок. Украинские АЭС, в частности Запорожская, должны функционировать исключительно под суверенным контролем Украины, неукоснительно соблюдая нормы и принципы МАГАТЭ и находясь под его наблюдением.

Во-вторых, бесперебойное производство и снабжение продовольствием — это основа глобальной продовольственной безопасности. Поэтому свободное, полное и безопасное судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей имеют исключительное значение.

В-третьих, немедленное освобождение всех военнопленных путем полного обмена – это гуманитарная необходимость. Никакие люди не должны страдать из-за военных действий, которые они не предпринимали.

"Мы считаем, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили предпринять конкретные шаги в будущем в вышеперечисленных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон" , — говорится в коммюнике.

О чем идет речь в коммюнике Глобального саммита мира. Фото: Reuters

Мы писали, что в пятницу, 15 июня, в Швейцарии прошел первый день Саммита мира, на котором присутствовала 101 страна и международная организация. Однако предложения РФ по урегулированию войны в Украине на саммите так и не обсудили.

Напомним, участники саммита пытаются найти способ прекратить агрессивную войну России против нашего государства. Во время групповой фотосъемки в конце рабочего дня многие участники воскликнули знаменитый патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям Слава!".