Саммит мира - коммюнике подписало 80 стран

Заседание Саммита мира. Фото: REUTERS/Urs Flueeler

В швейцарском Бюргенштоке был подписан коммюнике Глобального Саммита мира. Теперь документ будет передан в Москву.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в воскресенье, 16 июня.

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Результаты голосования. Источник: Новини.LIVE

В общей сложности стало известно, что 80 стран из 92 участников согласились подписать итоговую декларацию саммита.

Однако присутствовавшие на саммите ключевые страны Глобального юга подписывать декларацию отказались:

Саудовская Аравия;

Таиланд;

Индия;

Мексика;

Южно-Африканская Республика;

Бразилия;

Объединенные Арабские Эмираты.

При этом декларацию подписали:

Венгрия;

Словакия;

Сербия;

Аргентина;

Турция;

Грузия.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что совместную декларацию Глобального саммита мира объявят во время закрытия пленарного заседания.

В то же время агентство Reuters показало текст итогового коммюнике, в котором указано, что ядерное оружие недопустимо, Запорожская АЭС должна вернуться под контроль Украины, свободный доступ к морским портам, освобождение всех военнопленных и возвращение депортированных детей.