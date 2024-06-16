Саммит мира - коммюнике подписало 80 стран

Общее коммюнике Саммита мира — стало известно, кто его поддержал
В швейцарском Бюргенштоке был подписан коммюнике Глобального Саммита мира. Теперь документ будет передан в Москву.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в воскресенье, 16 июня.
Как распределились голоса делегатов
В общей сложности стало известно, что 80 стран из 92 участников согласились подписать итоговую декларацию саммита.
Однако присутствовавшие на саммите ключевые страны Глобального юга подписывать декларацию отказались:
- Саудовская Аравия;
- Таиланд;
- Индия;
- Мексика;
- Южно-Африканская Республика;
- Бразилия;
- Объединенные Арабские Эмираты.
При этом декларацию подписали:
- Венгрия;
- Словакия;
- Сербия;
- Аргентина;
- Турция;
- Грузия.
Напомним, ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что совместную декларацию Глобального саммита мира объявят во время закрытия пленарного заседания.
В то же время агентство Reuters показало текст итогового коммюнике, в котором указано, что ядерное оружие недопустимо, Запорожская АЭС должна вернуться под контроль Украины, свободный доступ к морским портам, освобождение всех военнопленных и возвращение депортированных детей.
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