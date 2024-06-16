Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Общее коммюнике Саммита мира — стало известно, кто его поддержал arrow

Общее коммюнике Саммита мира — стало известно, кто его поддержал

16 июня 2024 14:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Саммит мира - коммюнике подписало 80 стран
Заседание Саммита мира. Фото: REUTERS/Urs Flueeler
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В швейцарском Бюргенштоке был подписан коммюнике Глобального Саммита мира. Теперь документ будет передан в Москву.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в воскресенье, 16 июня.

Читайте также:

Как распределились голоса делегатов

саммит мира голосования
Результаты голосования. Источник: Новини.LIVE

В общей сложности стало известно, что 80 стран из 92 участников согласились подписать итоговую декларацию саммита.

Однако присутствовавшие на саммите ключевые страны Глобального юга подписывать декларацию отказались:

  • Саудовская Аравия;
  • Таиланд;
  • Индия;
  • Мексика;
  • Южно-Африканская Республика;
  • Бразилия;
  • Объединенные Арабские Эмираты.

При этом декларацию подписали:

  • Венгрия;
  • Словакия;
  • Сербия;
  • Аргентина;
  • Турция;
  • Грузия.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что совместную декларацию Глобального саммита мира объявят во время закрытия пленарного заседания.

В то же время агентство Reuters показало текст итогового коммюнике, в котором указано, что ядерное оружие недопустимо, Запорожская АЭС должна вернуться под контроль Украины, свободный доступ к морским портам, освобождение всех военнопленных и возвращение депортированных детей.

Саммит Мира в Швейцарии
Украина
документы
Швейцария
Россия
декларация
переговоры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку