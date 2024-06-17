Саммит в Швейцарии – главные итоги

Президент Владимир Зеленский на Саммите мира в Швейцарии. Фото: MICHAEL BUHOLZER

101 делегация, из которых 92 страны со всех мировых континентов, приехали в минувшие выходные в швейцарский город Бюргеншток. Два дня здесь проходил первый раунд Саммита мира, который совместно со Швейцарией организовала Украина.

Новини.LIVE подготовили главные выводы саммита.

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Всего на мероприятие было аккредитовано около 500 журналистов из разных стран мира, что является абсолютно беспрецедентной цифрой. Это подчеркивает внимание и фокус на теме Украины и особенно окончании войны в Украине.

Всего на первый раунд саммита мира было вынесено 3 из 10 пунктов Формулы мира для Украины Владимира Зеленского. Это:

ядерная энергетическая безопасность,

продовольственная безопасность,

обмен всех военнопленных и возвращение всех детей, которых Россия незаконно вывезла на свою территорию.

Саммит мира в Швейцарии. Фото: URS FLUEELER

По словам Зеленского, эти три пункта для старта обсуждения конца войны были вынесены не случайно. Конкретно они объединяют все страны мира, хотя многие государства пытаются балансировать между Украиной и Россией. Так повелось еще со времен влияния Советского Союза.

"Поэтому мы отодвинули то, что может разъединять страны, и взяли всего три пункта, которые объединяют всех", — объяснял Зеленский перед проведением саммита.

Это ни в коем случае не означает, что Украина отказывается от других пунктов Формулы мира, в том числе вывода российских войск с территории страны. Официальный Киев неоднократно уверял и до Саммита, и во время его проведения уже в Бюргенштоке, что Украина ни в коем случае не будет уступать свою территорию, потому что это не условия для прекращения войны. Это ультиматум, который навязывает Путин, чтобы получить паузу, передохнуть, а потом пойти дальше.

Саммит мира в Швейцарии. Фото: URS FLUEELER

"Минские соглашения — это был ультиматум и замороженный конфликт. Путину нужна была пауза, чтобы подготовиться к полномасштабному вторжению. Никакие ультиматумы не являются переговорами. И последнее предложение Путина не отличается ничем от предыдущих. Ему снова нужна пауза, чтобы подготовить новых бойцов, потому что подготовленную армию он уже потерял", — подчеркнул Зеленский.

И, судя по резким заявлениям многих лидеров мира, в Западной Европе это уже поняли. Таким образом, последние месседжи Путина о его готовности к переговорам при условии, что Украина отдаст РФ Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, не будет вступать в НАТО, а Запад еще и при этом отменит все санкции против РФ, на саммите были отвергнуты.

"Защищать Украину означает защищать систему правил. Важно объединить все усилия для защиты Украины. Если Россия не соглашается с условиями, мы заставим их сдаться", — заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони на саммите мира. Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE

"Жертвы не должны капитулировать и оставить агрессору свою собственную территорию", — добавил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

В общей сложности за два дня саммита в Бюргенштоке впервые прозвучало много важных для Украины вещей. В частности, это прекращение РФ блокады Черного моря, что серьезно влияет на безопасность в мире, контроль ядерной безопасности и возвращение под контроль оккупированной РФ ЗАЭС, а также вернуть всех военнопленных и похищенных украинских детей. Таково официальное коммюнике саммита, под которым свои подписи поставили 78 стран.

"Коммюнике остается открытым — к нему могут присоединиться другие страны, которые даже и не приехали на саммит", — пояснил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Глава ОП Андрей Ермак и Саммите мира. Фото: MICHAEL BUHOLZER

Теперь это коммюнике швейцарская сторона должна передать РФ, и уже позже будут решаться все моменты по второму раунду саммита. И, собственно, это и есть главная интрига — при каких условиях и где именно будет проведен второй Саммит мира. И самое главное — как именно мир будет заставлять Путина, желающего не мира, а только уничтожения Украины, заканчивать войну против Украины на условиях устава ООН и уважения международного права. Неофициально политики говорят, что рычаги влияния на Путина есть, и это Китай.

"Самое главное и самое интересное всегда за закрытыми дверями. Этот саммит не исключение. Не будут же здесь вслух рассказывать то, чего рассказывать нельзя. Рычаги давления на Путина есть, и он об этом знает", — пояснили Новини.LIVE дипломаты на саммите.