Саммит в Швейцарии – главные итоги

Война может закончиться через несколько месяцев, — заключение Саммита мира в Швейцарии
101 делегация, из которых 92 страны со всех мировых континентов, приехали в минувшие выходные в швейцарский город Бюргеншток. Два дня здесь проходил первый раунд Саммита мира, который совместно со Швейцарией организовала Украина.
Новини.LIVE подготовили главные выводы саммита.
Саммит мира в Швейцарии — главное
Всего на мероприятие было аккредитовано около 500 журналистов из разных стран мира, что является абсолютно беспрецедентной цифрой. Это подчеркивает внимание и фокус на теме Украины и особенно окончании войны в Украине.
Всего на первый раунд саммита мира было вынесено 3 из 10 пунктов Формулы мира для Украины Владимира Зеленского. Это:
- ядерная энергетическая безопасность,
- продовольственная безопасность,
- обмен всех военнопленных и возвращение всех детей, которых Россия незаконно вывезла на свою территорию.
По словам Зеленского, эти три пункта для старта обсуждения конца войны были вынесены не случайно. Конкретно они объединяют все страны мира, хотя многие государства пытаются балансировать между Украиной и Россией. Так повелось еще со времен влияния Советского Союза.
"Поэтому мы отодвинули то, что может разъединять страны, и взяли всего три пункта, которые объединяют всех", — объяснял Зеленский перед проведением саммита.
Это ни в коем случае не означает, что Украина отказывается от других пунктов Формулы мира, в том числе вывода российских войск с территории страны. Официальный Киев неоднократно уверял и до Саммита, и во время его проведения уже в Бюргенштоке, что Украина ни в коем случае не будет уступать свою территорию, потому что это не условия для прекращения войны. Это ультиматум, который навязывает Путин, чтобы получить паузу, передохнуть, а потом пойти дальше.
"Минские соглашения — это был ультиматум и замороженный конфликт. Путину нужна была пауза, чтобы подготовиться к полномасштабному вторжению. Никакие ультиматумы не являются переговорами. И последнее предложение Путина не отличается ничем от предыдущих. Ему снова нужна пауза, чтобы подготовить новых бойцов, потому что подготовленную армию он уже потерял", — подчеркнул Зеленский.
И, судя по резким заявлениям многих лидеров мира, в Западной Европе это уже поняли. Таким образом, последние месседжи Путина о его готовности к переговорам при условии, что Украина отдаст РФ Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, не будет вступать в НАТО, а Запад еще и при этом отменит все санкции против РФ, на саммите были отвергнуты.
"Защищать Украину означает защищать систему правил. Важно объединить все усилия для защиты Украины. Если Россия не соглашается с условиями, мы заставим их сдаться", — заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.
"Жертвы не должны капитулировать и оставить агрессору свою собственную территорию", — добавил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
В общей сложности за два дня саммита в Бюргенштоке впервые прозвучало много важных для Украины вещей. В частности, это прекращение РФ блокады Черного моря, что серьезно влияет на безопасность в мире, контроль ядерной безопасности и возвращение под контроль оккупированной РФ ЗАЭС, а также вернуть всех военнопленных и похищенных украинских детей. Таково официальное коммюнике саммита, под которым свои подписи поставили 78 стран.
"Коммюнике остается открытым — к нему могут присоединиться другие страны, которые даже и не приехали на саммит", — пояснил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Теперь это коммюнике швейцарская сторона должна передать РФ, и уже позже будут решаться все моменты по второму раунду саммита. И, собственно, это и есть главная интрига — при каких условиях и где именно будет проведен второй Саммит мира. И самое главное — как именно мир будет заставлять Путина, желающего не мира, а только уничтожения Украины, заканчивать войну против Украины на условиях устава ООН и уважения международного права. Неофициально политики говорят, что рычаги влияния на Путина есть, и это Китай.
"Самое главное и самое интересное всегда за закрытыми дверями. Этот саммит не исключение. Не будут же здесь вслух рассказывать то, чего рассказывать нельзя. Рычаги давления на Путина есть, и он об этом знает", — пояснили Новини.LIVE дипломаты на саммите.
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