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Зеленський розповів, що Україна робитиме після Саміту миру

17 червня 2024 19:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Робота після Саміту миру — Зеленський розповів про плани України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський розповів, що робитиме Україна після проведення Глобального саміту миру у Швейцарії. За його словами, зараз жодних пауз не повинно бути.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у понеділок, 17 червня.

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Зеленський провів нараду за підсумками Саміту миру та підготовки наступних кроків. Він наголосив, що Україна зробила перший відчутний крок до миру – у безпрецедентній єдності країн світу.

"Це успіх України, що вперше в нашій історії стільки лідерів, держав зібралися заради України та заради миру. Дякую кожному, хто був представлений на Саміті. Але мир — це завжди шлях. Потрібні нові кроки. І вони будуть. І ми вже готуємо. Дякуємо нашій команді", — зазначив глава держави.

Він каже, що Україна готує приєднання держав до підсумкового комюніке Саміту, роботу груп за пунктами Формули миру, щоб держави могли об’єднатися заради чіткої конкретики, тих рішень і планів, які реально повертатимуть безпеку. 

"Фактично зараз уже маємо попередній графік роботи на літні місяці. Темп збавляти ми не будемо. Комунікацію з партнерами будемо зберігати такою ж активною, як і раніше. Україна ніколи не хотіла цієї війни і природньо, що найбільше прагне справедливого миру. І бачимо, що це можливо. Наближаємо мир", — зазначив український лідер.

Він подякував усім у світі, хто допомагає Україні. Також Зеленський зазначив, що пишається кожним, хто б'ється заради країни та працює заради держави. 

Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців. Український лідер подякував воїнам, які захищають свободу держави, та тим, хто допомагає Україні.

Також у швейцарському місті Бургеншток упродовж 15-16 червня пройшов Глобальний саміт миру. У ньому взяли участь 101 країна й міжнародна організація, з яких 57 — представляли президенти та прем'єр-міністри. 

Україна
Володимир Зеленський
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Саміт Миру у Швейцарії
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президент

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